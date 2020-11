Politie in opperste staat van paraatheid: pro-Pieten activisten staan lijnrecht tegenover Kick Out Zwarte Piet

De politieteams in Venlo en Eindhoven verwachten het ergste dit weekend. Zowel de anti-Pieten als de pro-Pieten staan lijnrecht tegenover elkaar bij demonstraties in beide steden. De politieteams houden rekening met alles en staan in de opperste staat van paraatheid. Alle ogen zijn gericht op de demonstraties dit weekend. Het hele conflict is de afgelopen jaren helemaal geradicaliseerd en verhard.





Ondanks dat alle Sinterklaasintochten geschrapt zijn dit jaar, vanwege de coronamaatregelen, besloot KOZP toch te gaan demonstreren. Het was dus wachten op een tegenreactie, en die gaat er dus helaas komen.

KOZP neemt geen genoegen met andere alternatieve vormen van Zwarte Piet, ook Grijze Piet of Stroopwafel Piet vinden ze fout. Zij willen Roetveegpieten als alternatief, een Grijze Piet zou qua kleur te dicht in de buurt zitten van zwart – nu ben ik zelf kleurenblind en zie ik nauwelijks het verschil tussen beiden, maar het lijken me toch echt twee aparte kleuren.

Vorige week ging het ook al mis bij een demonstratie in Maastricht, waar de politie en de ME moesten ingrijpen. Vandaag bij de demonstratie in Eindhoven zijn ook clubs zoals Pegida aanwezig.

Ondertussen is Zwarte Piet met Sinterklaas aangekomen in Rijswijk.

Ook Sinterklaas is gearriveerd in Rijswijk. pic.twitter.com/gOxp3rzU5G — Bob van Keulen (@BobHGL) November 21, 2020

Misschien staat KOZP vandaag te demonstreren in de verkeerde stad als ik zo de beelden bekijk in Rijswijk.

Dit jaar geen zeurpieten en gewoon weer zwarte Zwarte Pieten in Rijswijk. pic.twitter.com/8L72dnAzWf — Bob van Keulen (@BobHGL) November 21, 2020