Refoschoolbestuurder wil weer in alle vrijheid homo’s kunnen onderdrukken, want dE mOsLiMs

Het wordt steeds zotter met gereformeerde scholen die menen dat zij het recht hebben om homoseksuele leerlingen te onderdrukken, te kleineren en domweg weg te lachen. En daar zijn ze trots op, zo kunnen we opmaken uit een interview met een gestaalde gereformeerde schoolbestuurder.

Vrijheid om jezelf te zijn is in Nederland nog lang niet altijd vanzelfsprekend, helaas. Dat is wel weer duidelijk na die belachelijke antihomoverklaringend ie ouders moeten tekenen voordat hun kroost terecht mag op een gereformeerde middelbare school. Homo’s kunnen en mogen discrimineren – refo’s zijn bereid zich in vreemde en bizarre bochten te wringen om dat doorgang te laten vinden.

Neem bijvoorbeeld Pieter Moens, bestuurder van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs, die met een onnavolgbare redenatie komt. Wat hem betreft mag je zulke dingen wel vragen van moslims, maar moet je die arme discriminerende protestanten gewoon buiten schot laten. Laat die in alle vrijheid de tienerjaren van homoseksuele kinderen verpesten, want dat is nu eenmaal traditie:

“‘Een beetje verbaasd’ was Pieter Moens wel: wat een woede tegenover reformatorische onderwijsinstellingen tijdens het Kamerdebat over de burgerschapsopdracht van scholen. Dat onderwerp was toch vooral op de politieke agenda gezet om moslimkinderen beter te laten integreren, memoreert de bestuurder van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VSG). ‘Waarom zijn alle pijlen nu op ons gericht?’”

Nu ben ik geen theoloog, maar één stelling durf ik gerust aan: Jezus draait zich om in zijn graf wolk bij zulk haatdragend geblaat. Ten eerste omdat je moslims een discussie intrekt om je eigen grandioze falen af te dekken. Kijk: ik ben de laatste die zegt dat je de (radicale) islam buiten schot moet laten als er binnen dat geloof of in hun scholen zich absurde situaties voordoen. Maar gebruik het niet als schaamlap om je eigen intolerante gejakker mee af te dekken. Want dat gereformeerden het christelijke gebod om de naaste lief te hebben massaal naast zich neerleggen als het gaat om acceptatie van homoseksuelen, staat nu wel buiten kijf. En ja, dan is er een rekening te vereffenen.

Terecht.