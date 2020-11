RIVM komt voorzichtig met ondoordachte suggestie over Kerst en jaarwisseling: ‘Versoepeling hooguit een paar dagen’

Bij het RIVM krijgen ze steeds meer vragen over de feestdagen en of het mogelijk is om die fatsoenlijk te vieren. Of dat er in ieder geval duidelijkheid kan worden gegeven over wat er straks wel en niet mag. De reactie vanuit Susan van den Hof is echter bijzonder onverstandig. Een kortstondige versoepeling met de Kerstdagen en Oud en Nieuw kan ze zich namelijk “wel voorstellen“.

Van den Hof dekt zich direct in door te zeggen dat het aan de politiek is om hierover te beslissen, maar dat maakt haar suggestie niet minder dom. Je ondermijnt natuurlijk compleet de geloofwaardigheid van het belang van die maatregelen als je voor Kerst en Oud en Nieuw zomaar een uitzondering maakt. Dat virus kent geen pauze.

Wat we in Nederland beter zouden kunnen doen is vooraf afspraken maken met familie en vrienden over hoe men die dagen wil gaan vieren. Zorg er dan voor dat je ruim van tevoren geen contactmomenten meer hebt met mensen die mogelijk besmet zouden kunnen zijn en hou je daar (potverdriedubbeltjes!) dan ook aan. En wie twijfelt kan zich alsnog laten testen. Op die manier heb je nog een redelijke kans dat alle aanwezigen besmettingsvrij zijn. Als de overheid dan op die dagen ook even meewerkt en niet de coronazi uit gaat hangen, door familiediners te gaan verpesten met coronaboetes, dan moet dit gewoon kunnen volgens mij.

En als het vertrouwen in de bevolking echt zó laag is, wat ik me ook wel weer voor kan stellen, dan kun je er desnoods nog een vergunning aan koppelen. Iedere familie die bij elkaar wil zijn laat zich rond dezelfde tijd testen en vraagt een Kerstvergunning aan, zodat de politie weet dat ze de deur niet in hoeven te beuken omdat er twintig man samen is gekomen.

En ja, ik weet het, dat is nou niet bepaald in de geest van de ‘vrije samenleving’ en ook niet erg Live, Love, Laugh, maar misschien wel een beter idee dan ‘we doen gewoon net alsof corona niet bestaat tijdens Kerst, #yolo’, zoals de RIVM-mevrouw voorzichtig voorstelt.