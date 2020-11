Ruitenwissers: de wimpers van je auto

Bij elke auto is het van belang om te beschikken over functionele en betrouwbare ruitenwissers. De ruitenwissers zijn essentieel tijdens het rijden. Ze zorgen er namelijk voor dat je goed zicht houdt onder alle weeromstandigheden en snelheden. Echter worden ze na verloop van tijd zwakker en werken ze minder goed. Dan weet je dat ze toe zijn aan vervanging.

Onderdelen van een ruitenwisser

Heb je er eigenlijk wel eens bij stilgestaan dat ruitenwissers uit meerdere onderdelen bestaan? Zo is er het ruitenwisserblad, waar al veel verschillende van zijn. Natuurlijk heb je ook een adapter nodig om aan te kunnen sluiten. Wat ook niet mag ontbreken zijn de ruitenwisseraandrukkers. Deze komen vooral in een land zoals Nederland goed van pas. Je hebt namelijk te maken met veel wind , vooral in de herfst en de winter. Het is dan belangrijk dat de ruitenwissers goed op de ramen blijven om strepen en slecht zicht te voorkomen. Het is belangrijk om de ruitenwissers zo snel mogelijk te vervangen als deze minder goed werken. Of je kunt ruitenwissersaandrukkers plaatsen om de ruitenwissers weer aan te laten sluiten op het raam.

Waar moet je rekening mee houden bij ruitenwissers?

Bij het uitzoeken van ruitenwissers voor jouw auto zijn er aantal dingen waar je rekening mee moet houden. Aangezien veiligheid altijd voorop staat en er veel regenval is in Nederland en omringende landen. Te beginnen met de juiste afmetingen en vorm. Zo is het bijvoorbeeld verstandig om te checken of het gaat om een flat blade of juist wat anders. Niet elk merk ruitenwisser past op dezelfde auto.

Ruitenwissers online bestellen

Online ruitenwissers bestellen kan spannend zijn, want niet elke ruitenwisser past op elke auto. Ga naar een online auto onderdelen site en meestal is er een optie om het merk van de auto eerst te selecteren om vervolgens een overzicht te krijgen van passende ruitenwissers. Zo vindt je precies de ruitenwissers voor jou. Loop je tegen een probleem aan of heb je ergens vragen over? Je kunt dan meestal contact opnemen met de klantenservice via die site of vraag je plaatselijke garage.

