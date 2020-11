Shownieuws discussieert over pedojagers! Alberto Stegeman: ‘Wat is er mis mee om deze man bij de politie te brengen?’

Gisteren bij SBS’ Shownieuws ontstond er een pittige discussie, het ging redelijk hard tegen hard. Alberto Stegeman ziet namelijk weinig kwaad in het zogeheten pedojagen, hij is van mening dat je hiermee de politie helpt als journalist. Anderen aan tafel deelden niet zijn mening.



De discussie ging met name over ‘wiens taak het zou zijn’. Stegeman is van mening dat ook andere mensen, zoals journalisten, de politie mogen helpen om pedoseksuelen op te sporen. Hier was niet iedereen het mee eens.

De discussie rondom het zogeheten ‘pedojagen’ is weer opgelaaid, de afgelopen weken gingen diverse media als zelfs mee op ‘pedo-jachtpartijen’. Het leverde schokkende beelden op. De mensen in kwestie, waarvan een groep vigilantes denken dat het pedofielen/pedoseksuelen zijn, worden soms zelfs zwaar fysiek toegetakeld.

De politie is niet blij met dit soort burgeracties, zij vinden namelijk dat burgers niet zelf het recht in eigen handen moeten nemen. Ook is het nog maar de vraag hoe secuur het ‘onderzoek’ is van deze groepen.