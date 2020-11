Slecht nieuws voor wie denkt dat pandemie in de lente voorbij is: corona-vaccinaties gaan minstens jaar duren

De pandemie is niet binnenkort voorbij, in tegenstelling tot wat heel veel mensen graag geloven. Zelfs niet nu vaccinproducent Pfizer heeft aangekondigd dat hun middel misschien wel voor 90% aanslaat.

COVID-19 blijft Nederland bezighouden: horeca zijn nog gesloten, overal worden mondkapjes gedragen en er is een semi-permanente discussie over het sluiten van de scholen. Heeft u er al genoeg van? Anders wij wel. Maar als wij enige hoop koesteren dat dit aanstaane lente allemaal oplost als sneeuw voor de zon oplost omdat er ineens vaccins ten tonele verschijnen, dan zijn we best wel naïef. Want ja, Pfizer heeft grote vorderingen geboekt met het ontwikkelingen van een vaccin – het is nu voor 90% werkzaam.

Uitstekend nieuws, maar de preventieve geneesmiddelen worden nog altijd getest én dan is er ook nog zoiets als de logistiek om zoiets uit te delen aan meer dan 17 miljoen inwoners. Vandaar dat de RIVM alvast een winstwaarschuwing afgeeft – het kan wel een jaar duren als het vaccin vanaf aanstaand voorjaar beschikbaar wordt voor Nederlandse burgers:

“Het duurt nog minimaal een jaar voordat de Nederlandse samenleving kan terugkeren naar het oude ‘normaal’ zonder coronaregels. Dat zegt Hans van Vliet, hoofd van het rijksvaccinatieprogramma van het RIVM in een gesprek met NRC. Van Vliet denkt dat op zijn vroegst in het voorjaar begonnen kan worden met een grootschalig vaccinatieprogramma tegen het coronavirus. Hij benadrukt dat dat proces „een jaar” kan duren.”

Geen vrolijk nieuws, dus. Wel belangrijk. Want aan valse hoop heeft uiteindelijk helemaal niemand iets.