SP laat jongerenorganisatie ROOD voelen wat écht communisme is en stopt financiering

Door al het gerommel bij de FvD zou je bijna vergeten dat het ook bij de SP ernstig piept en kraakt! Het conflict tussen de SP en haar jongerenorganisatie ROOD loopt namelijk verder op. De financiering en ondersteuning van de jongerenpartij wordt stopgezet!

Leden van ROOD kozen afgelopen zondag, met 75 procent van de stemmen, Olaf Kemerink tot hun nieuwe voorzitter. Kemerink is echter vlak daarvoor, samen met vijf anderen, geroyeerd door de SP. Allen zijn lid van communistische platform (wat wel degelijk een partij is) en dat mocht niet van de SP.

Deze mafketels zouden volgens de SP de partij over willen nemen en “de bevolking willen bewapen om over te gaan tot een burgeroorlog”. Zie je het al voor je? Een stel autistische wankers die de fabrieken binnen komen wandelen met AK’s die ze nauwelijks kunnen dragen. Om vervolgens met piepstemmetjes de machines te overstemmen en op te roepen tot een arbeidersrevolutie. Daar zit iedereen vast op te wachten inderdaad…

En nu valt hun hele plan in duigen omdat de SP de geldkraan dichtdraait van de hele jongerenvereniging. Daar gaat de revolutie! Zullen we ze binnenkort wel horen janken over hoe de SP is overgenomen door het grootkapitaal, want toegeven dat hun ideeën compleet idioot zijn kan natuurlijk niet meer. Radicalisering werkt namelijk maar slechts één kant uit. En nu werken voor je geld!