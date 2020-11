Statenfracties FVD kiezen partij. Utrecht kiest voor Nanninga, maar Groningen zegt: ‘Wij steunen Thierry’

Hoewel gisteravond werd aangekondigd door de twee Baudet-kritische leden van het FVD-bestuur dat de partijen een compromis gesloten hebben met elkaar lijkt de crisis nog niet bezworen. Statenfracties overwegen hun positie namelijk nog steeds.

Uit Groningen komt er vandaag goed nieuws voor Baudet. De nuchtere noorderlingen laten namelijk weten dat ze heel veel betrokkenen gesproken hebben — Thierry Baudet incluis — en dat ze n.a.v. die gesprekken tot de conclusie gekomen zijn dat ze de lijn-Baudet nog steeds steunen.

@FvD_Groningen heeft zich in de mediastorm bewust neutraal opgesteld, maar niet passief. We hebben gesprekken gehad met vele Statenleden, Bestuursleden en Kandidaten. Vandaag ook met Thierry. Hoor en wederhoor. Wij steunen de politieke lijn van #FVD met @thierrybaudet — FVD Groningen (@FvD_Groningen) November 29, 2020

“Hoor en wederhoor,” schrijft de fractie daarover. “Wij steunen de politieke lijn van FVD met Thierry Baudet.” Dit bericht werd kort daarna geretweet door Baudet, die er natuurlijk blij mee is dat deze statenfractie in ieder geval voor hem kiest.

De Statenfractie van Utrecht heeft daarentegen laten weten dat het zich voorlopig afsplitst. Ik hoor het u vragen: “Voorlopig?” Ja, voorlopig. Want ze houden wel een slag om de arm. Als het uiteindelijk toch nog gaat zoals zij wensen (Baudet weg, de Nanninga-vleugel erin) dan komen ze maar wat graag terug bij de partij.

“Mocht de situatie in de partij ten goede keren dan kunnen wij onze positie heroverwegen,” aldus de Utrechtse fractie.

Een Amerikaan zou hierop zeggen: they want to eat their cake and have it too. Oftewel: ze willen hun taart opeten maar tegelijkertijd ook bewaren. We stappen uit de partij, dit kan zo niet… maar he, als het allemaal toch nog gaat zoals wij willen, dan halen we bakzeil en komen we vol plezier weer terug.

Nee jongens. Of je kiest voor FVD of je gaat op eigen houtje door. Leuk hoor, dat van twee walletjes eten. Maar daar trapt natuurlijk niemand in. Als jullie het echt zo onacceptabel vinden wat er mogelijk allemaal gezegd en gebeurd is dan moet je daar definitieve conclusies aan verbinden.

Afijn, het wordt nog wat bij Forum voor Democratie deze week. De Statenfracties en anderen die nog geen partij gekozen hebben zullen dat de komende dagen wél doen. Er komt mogelijk een ledenraadpleging (hoewel nu geroepen wordt dat niet in de statuten staat, wat een probleem zou zijn, etc. Daar ben ik het overigens niet mee eens. Dat het er niet in staat betekent niet dat je het niet kunt doen als oplossing voor een interne crisis. En als het probleem erin zit dat het ‘bindend’ is, nou dan kan iedereen melden zich vrijwillig te conformeren aan de uitslag. Dan is dat ook klaar).

Dan pas, na die (mogelijke?) ledenraadpleging kan FVD dit bizarre hoofdstuk echt achter zich laten.