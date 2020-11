Thierry Baudet laat van zich horen: ‘Goede hoop dat we er nu snel uitkomen!’

Voor het eerst in ongeveer een week tijd is licht aan het einde van de tunnel. We moeten nog maar zien of het een fakkel is Moeder Zon zelf, maar laten we er positief ingaan.

Op Twitter laat Forum voor Democratie-leider en Tweede Kamerlid Thierry Baudet weten dat hij en de rebelse leden van het bestuur inderdaad min of meer een akkoord met elkaar hebben gesloten. Die ledenraadpleging moet er dus gewoon komen.

Toen gisteravond bekend werd gemaakt door het bestuur van Forum voor Democratie (nou ja, door twee ervan: Lennart van der Linden en Rob Rooken) dat er een compromis was gesloten met Thierry Baudet waren er mensen die zich afvroegen of het wel klopte. Er zal, zei het bestuur, een ledenraadpleging plaatsvinden over de vraag of leden Baudet wel of niet als partijleider willen.

Maar wat vond Baudet daar zelf van, vroegen mensen zich af?

Nou, hier is het antwoord:

Blij met toegezegde ledenraadpleging – hoewel het wat vreemd overkomt nu de coupplegers al zijn opgestapt. Exacte voorwaarden wordt ook nog over onderhandeld (het moet echt snel gebeuren nu, en technisch betrouwbaar zijn). Maar ik heb goede hoop dat we hier nu snel uitkomen! https://t.co/aKkLWayApM — Thierry Baudet (@thierrybaudet) November 30, 2020

Met andere woorden, er ligt inderdaad een principe-akkoord, maar de details moeten nog even worden uitgewerkt. Dat is wel van belang — want het kan niet zo zijn dat er straks een verkiezing wordt gehouden waarvan we de uitslag niet kunnen geloven.

En ja, de raadpleging moet ook nog eens heel binnenkort gehouden worden als FVD mee wil doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. De permanente lijst moet namelijk over een paar weken ingediend worden.

Dus, ze moeten nu snel doorpakken als ze FVD nog willen redden en een kans op (nieuwe) Kamerzetels willen hebben.