Toch wel World Series of Poker in 2020, finale in december

Vanwege het coronavirus zou de World Series of Poker eerst niet doorgaan dit jaar in Las Vegas. Eerst werd de WSOP 2020 uitgesteld voor een paar maanden aangezien het eerst gepland stond van 27 mei tot en met 15 juli. Inmiddels is toch bekendgemaakt dat het toernooi alsnog wel gespeeld zal worden. In december zal dit het geval zijn. Dit gaat wel anders gebeuren dan normaal. De World Series of Poker zal namelijk gespeeld worden in een aangepaste vorm. De qualifiers zullen online zijn, terwijl de finale live gespeeld gaat worden.

Het grootste pokerevenement ter wereld

De World Series of Poker is het grootste pokerevenement ter wereld. De laatste jaren wordt het gespeeld in de zomer in het Rio All-Suite Hotel & Casino in Las Vegas, dé gokhoofdstad van de wereld. Tijdens het evenement worden normaal gesproken tientallen verschillende toernooien georganiseerd in diverse pokervarianten. Op 20 april werd door de organisator van de WSOP Caesars Entertainment bekendgemaakt dat het toernooi dit jaar uitgesteld zou worden. Het was door de pandemie uiteraard onverantwoord om met duizenden personen tegelijk poker te spelen in een zaal, zo stond in het persbericht.

WSOP 2020 online

In het persbericht stond niet alleen dat de World Series of Poker 2020 uitgesteld zou worden. Het werd namelijk ook gepubliceerd dat Caesars Entertainment een online versie van het evenement zou organiseren. Dit werd gespeeld op de online pokerrooms WSOP.com en GGPoker. Bij de online versie van WSOP 2020 kwam Stoyan Madanzhiev als winnaar uit de bus bij het hoofdtoernooi. De Bulgaar mocht bijna 4 miljoen dollar op zijn rekening schrijven. Hij wist een deelnemersveld van zo goed als 6 duizend entries te verslaan. Hiermee heeft de online WSOP een plekje gekregen in het Guinness Book of Records als het grootste online pokertoernooi ooit.

WSOP 2020 finales live

Naast de online variant werd destijds ook de hoop uitgesproken dat de traditionele variant van World Series of Poker nog gespeeld zou worden in de herfst van 2020. Dat is dus niet helemaal gelukt, maar in de winter zal dit alsnog gebeuren. Caesars Entertainment zal een nationale en internationale editie organiseren, waarbij de toernooien met name online gespeeld gaan worden. De finales zullen daarentegen wel degelijk live gehouden worden, als dit tenminste mogelijk is.

Las Vegas of Rozvadov

De finales van de nationale editie van WSOP 2020 zullen op maandag 28 december gehouden worden in het Rio All-Suite Hotel & Casino in Las Vegas. De finaletafel van de internationale versie zal daarentegen niet in Las Vegas georganiseerd worden. Dit vindt namelijk plaats in het King’s Casino in Rozvadov, een stad in Tsjechië. Op het moment is dit casino nog altijd gesloten vanwege de Tsjechische coronamaatregelen. De bedoeling is dat de winnaars van beide edities op 30 december nog tegen elkaar te spelen. De winnaar hiervan krijgt de officiële titel van 2020 WSOP Main Event winnaar, terwijl hij/zij ook nog eens een miljoen dollar extra wint.