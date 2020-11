Universiteit Leiden opent onderzoek naar antisemitisme bij kliek rond Paul Cliteur: ‘In strijd met onze waarden!’

De Universiteit Leiden gaat onderzoeken of er enige “gegrondheid” is rondom de aantijgingen omtrent antisemitisme die aan hoogleraar en ex-FVD-senator Paul Cliteur en enkele van zijn medewerkers kleven. Mocht bewezen worden dat er een basis is om dat aan te nemen, dan zal er “vervolgonderzoek” gedaan worden, zo belooft de universiteit.

De ineenstorting van Forum voor Democratie, die begon met nazistische appjes binnen de FVD-jongerenbeweging JFVD en via Freek Jansen ook doorliep naar de ‘boreale’ partijleider Thierry Baudet, vormt nu een grote bedreiging voor de carrière van hoogleraar Paul Cliteur, die volgens een artikel op GeenStijl veel te weinig heeft gedaan aan de cultuur van antisemitisme die binnen Forum voor Democratie was ontstaan. Hij deed niets met waarschuwingen en bezorgde berichten dat zich lui met antisemitische ideeën in zijn nabije omgeving zouden bevinden, zo luidt de aanklacht.

Voor die onthullingen lijkt Cliteur nu een prijs te betalen. Want nadat zijn collega-hoogleraren massaal een petitie ondertekenden om afstand te nemen van de rol die de rechtenprofessor jarenlang gespeeld heeft als souffleur en mentor van de met extreem-rechtse ideeën flirtende Thierry Baudet, is de Universiteit Leiden een onderzoek gestart naar hem:

“De afgelopen week hebben het college van bestuur van de Universiteit Leiden signalen bereikt over beschuldigingen van antisemitisme binnen een afdeling van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De beschuldigingen hebben tot grote onrust geleid in de faculteit en de bredere universiteit. Het college van bestuur neemt de beschuldigingen serieus omdat ze, indien juist, overduidelijk in strijd zouden zijn met de waarden waar de Universiteit Leiden voor staat. Het college laat daarom onderzoeken of deze beschuldigingen gegrond zijn.”

Mocht dat laatste gebeuren, dan zal er een nieuw onderzoek gestart worden – met mogelijk als conclusie dat Cliteur zijn positie als hoogleraar rechtswetenschap verliest en via een oneervol ontslag de universitaire laan wordt uitgestuurd.

Zo ver is het echter nog niet. Momenteel geldt er echter alvast één sanctie: Cliteur, zijn medewerkers – en potentiële andere betrokkenen – mogen niet over de kwestie met de media praten totdat het onderzoek voltooid is.