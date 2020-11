Verenigd Koninkrijk versoepelt coronaregels wél voor Kerstmis

Inwoners van het Verenigd Koninkrijk mogen met in totaal drie huishoudens samenkomen vanwege Kerstmis, melden de autoriteiten vandaag. Traditie is daar kennelijk belangrijker dan volksgezondheid!

Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland hebben gezamenlijk besloten om restricties rond Kerstmis te versoepelen. Die feestdagen zijn sowieso een heel groot ding daar, zeg maar wat voor ons Sinterklaas en de kerstdagen tegelijk zouden zijn. Het is opvallend dat ze de regels daar dusdanig versoepelen dat er maar liefst drie huishoudens over de vloer mogen komen. Het coronavirus hebben ze daar al nauwelijks onder controle (op zich al een understatement), dus dit kon wel eens een héle domme zet blijken.

De meeste huizen daar zijn echt veel kleiner dan de gemiddelde arbeiderswoning hier, dus ze zitten straks met z’n allen waarschijnlijk zó dicht op elkaar dat er binnen de kortste keren sprake zal zijn van een derde golf. En ze gingen juist net de goede kant op. Misschien dat ze hopen dat de coronavaccins op tijd uitkomst zullen gaan bieden. Maar dan nemen ze wel echt een enorme gok.

“Maandag zijn ook 608 coronagerelateerde sterfgevallen gemeld. Sinds vorige week woensdag zijn het er in totaal 3.094, een stijging van 4 procent ten opzichte van een week eerder. Het Verenigd Koninkrijk telt in totaal 66.713 sterfgevallen met COVID-19 als doodsoorzaak en heeft daarmee de meeste coronadoden in Europa.”