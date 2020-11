Video! Flinke shoot-out tussen drugsbendes met automatische wapens in Frankrijk

Het blijft maar doorgaan in Frankrijk! Na de onthoofdingen en steekpartijen door islamisten zijn nu de drugsbendes aan de beurt. Die zijn zojuist begonnen aan een enorme shoot-out in de wijk Mosson-la Paillade in Montpellier.

Op deze video is te zien hoe ongeveer tien in het zwart geklede mannen het vuur op elkaar openen met automatische vuurwapens. Het gaat er echt flink hard aan toe. Montpellier lijkt wel het Amerikaanse Chicago ten tijde van de drooglegging!

#BREAKING SHOOT-OUT met automatische wapens in de wijk Mosson-la Paillade, in #Montpellier. Ongeveer tien in het zwart geklede mensen waren hierbij betrokken. Veel politieagenten worden naar de situatie aldaar gestuurd. pic.twitter.com/PWcFGtn2kI — Terreur & Crime Nieuws (@DreigingNL) November 1, 2020

Het zou mij echt niet verbazen als er in Frankrijk binnenkort een burgeroorlog ontstaat. Met de ene terreurdaad na de andere en vervolgens dit soort openlijke bende-oorlogen… Dat kan dan toch nooit lang goed gaan? President Macron reageert de laatste tijd wel daadkrachtig op dergelijke taferelen, maar nu ziet de rest van de wereld ook steeds meer waaróm hij dat doet. Hij móét namelijk wel, want anders staat dat land binnen een maand of twee helemaal in de fik volgens mij.

Het is echt absurd dat dit voor Frankrijk zo langzamerhand het nieuwe normaal is geworden. Macron zal dan ook (opnieuw) een paar tandjes bij moeten zetten en het niet alleen maar bij mooie woorden en wat arrestaties blijven houden. Maar goed, eerst maar eens zien of de politie de boel daar weer kan bedaren. Dat is al een hele klus op zich.