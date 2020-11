Video! Franse politie ruimt illegaal migrantenkamp op met grof geweld

De politieprefect van Parijs zegt illegale migrantenkampen in de stad niet te tolereren. Maar de Franse minister van Binnenlandse Zaken wil een gedetailleerd rapport hebben over de politieactie, die hij ‘schokkend’ noemt. Dat komt omdat niet alleen de migranten, maar ook de demonstranten hard werden aangepakt in het bijzijn van stadsbestuurders, advocaten en zelfs parlementsleden!

De Franse politie kreeg praktisch vrij spel bij het ontruimen van het tentenkamp, dat zonder toestemming was opgericht op de Place de la République door migranten en hulporganisaties. Hieronder valt te zien hoe dat eraan toeging:

De NOS geeft de context middels deze toelichting: “Zo’n 450 migranten hadden kort ervoor het kamp opgericht uit protest tegen de gedwongen evacuatie van een groot migrantenkamp elders in Parijs. Hulporganisaties verwijten het gemeentebestuur dat er geen onderdak is geregeld voor de bewoners, waardoor velen nu dakloos zijn.”

De Franse politie en de politieprefect hebben daar duidelijk geen boodschap aan. Illegaal is illegaal en nee is nee. Dan moet je het niet alsnog ergens anders opnieuw gaan proberen!

Er zijn dus echt grote maatschappelijke verschuivingen aan de gang in Frankrijk. De extremistische islam wordt sinds kort hard aangepakt en de illegale migranten nu dus ook. President Macron lijkt er nu echt de bezem door te willen halen!

Ik vraag me alleen af of hij nu écht tot inkeer is gekomen of dat hij dit puur doet om z’n eigen politieke hachje te willen redden. Het is namelijk nogal wat om zó’n draai te maken.