Volstrekt immoreel! ‘Adres en kinderen van Denk-leider Azarkan op internet na debat onthoofde leraar’

Denk-leider Azarkan en zijn kinderen worden bedreigd naar aanleiding van zijn uitspraken tijdens een Kamerdebat over de onthoofde leraar Samuel Paty. Nu blijkt het zelfs zo erg te zijn dat zijn adres en de namen van zijn kinderen op internet zijn verschenen. Dat is volstrekt immoreel, gevaarlijk en antidemocratisch!

Ik ben absoluut geen fan van Farid Azarkan (al vind ik hem verbaal wel sterk) en vond ook dat zijn optreden in de Kamer aangaande het debat over de onthoofding van de Franse leraar misselijkmakend was. Sterker nog, ik heb heel die partij er liever niet zitten. Maar niemand verdient het om zo te worden behandeld en te worden bedreigd.

Diegene die dit heeft gedaan toont zich simpelweg als een antidemocraat die buiten de politieke arena om zijn gelijk probeert te halen. Ik vind Azarkan en de andere Denk-kopstukken zelf ook vaak een gevaarlijk spelletje spelen, recentelijk zelfs nog in het geval van VVD-Kamerlid Dilan Yeşilgöz. Maar dan nóg hoeven anderen daar niet in mee te gaan en zich te verlagen tot hetzelfde, of eigenlijk een nog lager (want kinderen) niveau.

Ik wens Azarkan en zijn kinderen het beste toe en hoop dat de bedreigingen nergens toe zullen leiden (behalve een paar flinke veroordelingen natuurlijk). Wel hoop ik dat hij nu zelf ook inziet dat hij wel eens te ver is gegaan. En dat bedoel ik niet op de manier van ‘je hebt het er zelf naar gemaakt’. Sterkte!