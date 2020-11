Waarom gebruiken steeds meer mensen een VPN?

Het gebruik van VPN apps wordt de laatste tijd door steeds meer ondernemers, maar ook door particulieren, omarmd als een oplossing om online privacy te waarborgen. VPN staat als afkorting voor Virtual Private Network. Inmiddels bestaan er meer dan 300 aanbieders van VPN-systemen voor internet, wat al aangeeft hoe populair een Virtual Private Network inmiddels geworden is. Het begrip VPN roept bij veel mensen die niet exact weten wat dit precies is, het beeld van een soort virusscanner op. Een scanner die voorkomt je op internet het slachtoffer wordt van cybercriminelen die spam, malware en in e-mail verpakte virussen wordt. Maar een VPN is veel meer dan dit. In dit artikel leggen we uit wat een VPN is, hoe dit soort systemen werkt en waarom steeds meer internetgebruikers ervoor kiezen om met een VPN te werken.

VPN: definitie & werking

Een VPN is in de basis een systeem dat het mogelijk maakt om volledig anoniem, en dus volledig veilig, van internet gebruik te maken. Wanneer iemand die een VPN heeft verbinding maakt met internet, maakt de computer eerst verbinding met een beveiligd server. Deze zorgt vervolgens voor het razendsnel doorsturen van de internetter naar de gewenste website. Via de openbare server die als tussenstation dient, kan het IP-adres van degene die dit systeem gebruikt door niemand onderschept of getraceerd worden. Er ontstaat dus via VPN een hermetisch gesloten netwerk tussen een privécomputer of bedrijfscomputer aan de ene kant en een algemene server aan de andere kant. Dit netwerk, mits de VPN van goede kwaliteit is, kan met geen mogelijkheid door internetcriminelen gekraakt worden. De online privacy van de computergebruiker is hiermee gegarandeerd.

Waarom steeds meer internetters voor een VPN kiezen

Een van de belangrijkste redenen waarom het gebruik van VPN voor online privacy een hoge vlucht heeft genomen in de afgelopen jaren, is de sterke toename van cybercrime. Internetcriminelen zijn de afgelopen jaren steeds slimmer geworden en weten precies de zwakke plekken te vinden van internetgebruikers. VPN garandeert 100 procent online privacy en zorgt ervoor dat je op de digitale snelweg niet te traceren bent door derden. Vooral voor bedrijven, internetwinkels, grote webshops en mensen met een eigen website is deze veiligheid van groot belang. Je hoeft niet meer bang te zijn dat jouw gegevens, zoals klantgegevens en gevoelige bedrijfsdata, uitlekken of in handen vallen van mensen met slechte bedoelingen. Een tweede voordeel van een VPN is dat je hiermee voorkomt dat je IP-adres of e-mailgegevens bij anderen bekend worden. Dit voorkomt dat je via internet allerlei malware, virussen, spam en phishing toegezonden krijgt. Overigens bieden niet alle VPN’s deze service. Je bent sowieso online anoniem, maar kies dan wel voor een geavanceerde VPN die ook spam en malware goed uit de online informatie filtert. Ten derde kun je door een VPN te nemen, 100 procent veilig (openbare) netwerken gebruiken. Denk aan internationaal bekend websites die inloggegevens vereisen, zoals Netflix, Facebook, Twitter, bol.com, etc. Tegenwoordig moet je oppassen op welke sites je wel of geen account aanmaakt, want voor je het weet staat je IP-adres of e-mailadres op een naar lijstje van iemand die niet het beste met je voor heeft. Met een VPN ben je direct en snel van deze onzekerheid en narigheid af. Een vierde voordeel van VPN is ook meer dan aantrekkelijk. Je hebt met een VPN namelijk geen last meer van censuur en controle door overheden. In landen als Noord-Korea of China trackt de overheid zonder pardon wat burgers op het internet doen. Deze surveillance is een grove inbreuk op de online privacy. Met een VPN ben je hiervan af. Ten slotte: online privacy is ook prettig vanwege het veelvuldige gebruik van Google. Google registreert veel persoonsgegevens via hun eigen zoekmachine. Dit leidt tot vervelende advertenties die op de meest ongewenste momenten op je beeldscherm verschijnen. Denk bijvoorbeeld aan ongewenste spam via YouTube, Facebook of op Twitter.

Bescherm jezelf ook via een betrouwbaar & gerenommeerd VPN-systeem

Voordelen genoeg dus voor wie streeft naar online privacy. Verdiep je eens in de VPN-systemen die vandaag de dag beschikbaar zijn. En verbaas je nu alvast over de rust die een VPN je gaat geven! Bezoek deze website voor de Beste VPN!