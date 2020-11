Wat sneu… Brusselse ziekenhuizen zetten jonge ‘corona-influencers’ in om migranten te bereiken die taal niet beheersen

Brusselse ziekenhuizen proberen nu 15- en 16-jarige ‘corona-influencers’ in te zetten om de Brusselse inwoners te bereiken. Veel van hen hebben een migratie-achtergrond en spreken dus geen Nederlands of Frans, waardoor ze helemaal niets meekrijgen van de Belgische media en de coronacrisis. Daardoor denken sommigen van hen dat corona een uitgevonden virus of zelfs nep is. Dit is toch te sneu voor woorden…

In Brussel zijn ze erachter gekomen dat er een enorme information gap heerst tussen verschillende gemeenschappen in die stad. Het ene deel spreekt Nederlands of Frans en snapt daardoor wat corona is, wat er om ze heen gebeurt en wat er van ze verwacht wordt. En het andere deel spreekt die talen niet, kijkt dus geen (lokale) tv, leest geen (lokale) krant en schermt zich dus eigenlijk volledig af van de Belgische samenleving. Zij gebruiken liever hun eigen (social) media-kanalen.

En zo werden ze in de Brusselse ziekenhuizen dus ineens geconfronteerd met lui die niet eens weten wat het coronavirus überhaupt is. En als ze het wél weten dan is de kans dik aanwezig dat ze geloven dat het een complot is.

Maar in plaats van die lui nou allemaal een spoedcursus Frans of Nederlands te geven, wordt er nu voor gekozen om mensen uit hun eigen gemeenschap te rekruteren en zo die waanideeën te bestrijden. Het is op zich geen slecht initiatief, maar het is wel ronduit belachelijk dat die ziekenhuizen zich genoodzaakt voelen om hier iets aan te moeten doen. Die zitten met een acuut probleem (corona) en proberen in ieder geval de benodigde informatie over te brengen. Het is in dit geval de Brusselse en/of Belgische politiek die hier steken heeft laten vallen en die nu op het bordje van de ziekenhuizen terecht zijn gekomen.