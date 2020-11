Wie vraagt, wordt overgeslagen? ‘Horeca wil voorrang bij vaccinaties tegen corona’

De wedloop om de vaccinatie-voorrang lijkt te zijn begonnen, logischerwijs kwamen de eerste geluiden vanuit de zorg maar nu bemoeit de horecasector zich ook met dit vraagstuk. Wie of wat bepaalt wie als eerste recht heeft op een vaccinatie? De horeca wil graag als eerste de prik, want zo menen zij, zij zijn het hardst getroffen door de crisis – of dit nu helemaal waar is, is een ander verhaal, de reisbranche is namelijk ook gigantisch hard getroffen.





De Koninklijke Horeca Nederland loopt weer moord en brand te schreeuwen, naast dat ze wekelijks roepen dat de sector weer een doem-en-verderf-periode tegemoet gaat. En dat de sector daarom recht heeft op van alles en nog wat, menen ze nu dat de horeca voorrang moet krijgen bij een toekomstige vaccinatie.

,,Niet iedereen kan natuurlijk vanuit huis werken en zeker horecamedewerkers niet. KHN zou daarom graag zien dat horecamedewerkers snel toegang tot vaccinatie hebben’’

De vereniging gooit het op ‘solidariteit’, de horeca heeft wel een steuntje in de rug verdient en daarom zouden ze recht hebben op voorrang. Ik vrees dat flink wat sectoren deze ‘argumenten’ kunnen copy-pasten.

,,Het is niet gek om de horeca een vorm van voorrang te verlenen, aangezien de branche eenvoudigweg het hardst is geraakt dit jaar. Vanuit die solidariteit is het wenselijk dat er voldoende snelheid is, om zorg te kunnen dragen voor het weer opbouwen van de sector na deze reeks van verplichte sluitingen en ondernemen op halve kracht’’