Wybren van Haga steunt Baudet: ‘Thierry is de grondlegger en heeft mijn onvoorwaardelijke steun!’

“Ik ben zeer verheugd dat Thierry Baudet toch besloten heeft om zich kandidaat te stellen,” aldus Wybren van Haga op Twitter. Daarmee valt hij duidelijk in Team Baudet, en dus tegen het team aangevoerd door Annabel Nanninga.

Eerder vanmiddag kondigde Thierry Baudet aan dat hij nieuwe leiderschapsverkiezingen uitschrijft bij Forum voor Democratie. Hij laat zich niet “met pek en veren” de partij uitjagen door een stel “opportunisten”, en stelt zichzelf ook kandidaat.

Hoewel Annabel Nanninga en Nicki Pouw-Verweij daar ongetwijfeld niet blij mee zullen zijn is Tweede Kamerlid Wybren van Haga juist verheugd. “Dit is zoals het hoort in een democratische partij,” schrijft hij op Twitter. “Thierry is de grondlegger van deze mooie partij die cruciaal is voor Nederland en daarom heeft hij mijn onvoorwaardelijke steun!”

Ik ben zeer verheugd dat @thierrybaudet toch besloten heeft om zich kandidaat te stellen. Dit is zoals het hoort in een democratische partij. Thierry is de grondlegger van deze mooie partij die cruciaal is voor Nederland en daarom heeft hij mijn onvoorwaardelijke steun! #FVD https://t.co/g7YyxjdlGu — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) November 25, 2020

Overigens zijn er journalisten die zich afvragen of er zo snel wel leiderschapsverkiezingen georganiseerd kunnen worden. Ik ben geen advocaat en kan daar dus geen sluitend antwoord op geven. Wat ik wél weet is dat Forum voor Democratie een democratische partij is. Als er significante veranderingen plaatsvinden in de partij — leider zomaar even weg, de uitgangspunten veranderen (van conservatief-liberaal naar liberaal) moeten de leden daar over kunnen stemmen. Een stel zogenaamde prominenten kan dat niet zelf zomaar even beslissen.