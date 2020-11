Zielepietjes Extinction Rebellion bekladden H&M uit protest tegen ‘greenwashing’

De pipo’s van Extinction Rebellion zijn weer eens boos. Dit keer moest de H&M op het Rokin het ontgelden, want dat was mooi om de hoek. H&M zou zich namelijk schuldig maken aan ‘greenwashing’ en dan is vandalisme natuurlijk een terechte eerste reactie!

Het jargon van linkse clubjes evolueert zich snel. Zo snel dat ik me best kan voorstellen dat ‘greenwashing’ een volstrekt onbekende term is bij het brede publiek. Het komt er op neer dat H&M vooral zégt dat het de producten duurzaam en ‘groen’ produceert, maar dat eigenlijk helemaal niet doet. Op dezelfde manier worden veel bedrijven ook beschuldigd van ‘pinkwashing’: vooral heel erg doen alsof je pro-LHBT bent, maar in de praktijk is daar geen sprake van.

De gekkies van Extinction Rebellion zijn dus vooral boos over het feit dat bedrijven de consument voorliegt. Dit zijn waarschijnlijk ook dezelfde mensen die wel een iPhone hebben en kleding dragen waar menig Oeigoer voor heeft moeten bloeden.

En ergens hebben die Extinction Rebellion-figuren ook best wel een punt, maar wat mij zo stoort is de totale nutteloosheid van hun acties. Die zijn altijd zo kleinschalig en zo ineffectief, dat ze het net zo goed niet hadden kunnen doen. Vandaag bekladden ze een H&M en volgende week smeren ze weer een plein onder nepbloed. De week daarna mekkeren ze weer over Palestijnen of een andere slachtoffergroep en nooit lijken ze echt iets te kunnen of willen veranderen. Ze zien zichzelf ook alleen maar als een soort klokkenluider die ‘bewustwording’ moet creëren. Ze verwachten van anderen dat zij het daadwerkelijk om zullen gaan zetten in beleid. Dan kunnen de activisten snel door naar het volgende onderwerp om een nieuwe dosis deugpunten te kunnen gaan scoren. Het is zo ontzettend lui…