Zielige media creëren schandaal waar er geen schandaal is: ‘JFVD royeerde klokkenluiders!’

Ach ja. Daar gaan we weer. De media hebben weer eens een excuus om Forum voor Democratie — of, preciezer: de jongerenorganisatie van de partij, JFVD — een paar klappen te geven. Want, berichten die professionele haters van alles dat ook maar enigszins rechts is, de JFVD heeft leden geroyeerd die eerder in het nieuws kwamen omdat ze zogenaamd “antisemitisme” in de organisatie aan de kaak stelden.

Dit is hoe het Algemeen Dagblad — FVD en JFVD-hatende krant bij uitstek — het presenteert (wat weer gebaseerd is op een lulverhaal in de Volkskrant, nog zo’n radicaal-linkse krant van, voor en door globalististische progressievelingen):

De jongerenorganisatie van Forum voor Democratie, JFVD, heeft meerdere klokkenluiders geroyeerd. Eerder dit jaar waarschuwden deze leden voor rechts-extremistische ideeën onder partijleden. Het bestuur ontkent dat dat de reden is voor hun gedwongen vertrek. Jammer genoeg voor de conservatieven-haters van het AD klopt deze presentatie van geen kant. Wat er werkelijk aan de hand is legt JFVD zelf uit op Instagram. “De mensen die geroyeerd zijn, zijn niet geroyeerd omdat zij ‘misstanden aankaartten,’ maar omdat zij doelbewust schade hebben toegebracht aan JFVD,” aldus de jongerenorganisatie. Natuurlijk hoor je radicaal-links al denken: “ONZIN! STRAATJE SCHOONVEGEN!” Nou nee. Wat JFVD stelt klopt namelijk honderd procent. De leden die geroyeerd zijn gebruikten de controversiële appjes om interne veranderingen af te dwingen. “Slechts een deel van het groepje mensen dat de misstanden aankaartte is namelijk geroyeerd. Van hen hebben wij schriftelijk bewijs dat hun intentie altijd het lekken naar de pers was, met het gevolg dat dit schade zou toebrengen aan de vereniging,” aldus JFVD. “De geroyeerde leden kaartten de door hen geconstateerde misstanden pas aan op het moment dat zij (om andere redenen) ontheven waren uit hun functies,” gaat JFVD verder. “Bovendien koppelden zij een grote lijst van eisen die betrekking hadden op de organisatorische structuur van de vereniging aan hun communicatie over de laakbare appjes die zij hadden aangetroffen in onofficiële appgroepen. Door het melden van appjes te combineren met een tal van buitensporige eisen voor organisatorische veranderingen – ná het onthef uit hun functies – konden wij niet anders dan concluderen dat hun communicatie een dreigement betrof.” En dan is dit er ook nog: JFVD kreeg appjes van de “klokkenluiders” (ahem, kuch) onderling in handen. In die berichtjes maakten zij expliciet duidelijk van plan te zijn de appjes naar de pers te lekken. Anders dan de media ons willen doen geloven zijn er geen ‘klokkenluiders’ geroyeerd. Wie er dan wel geroyeerd zijn? Een stel verraderlijke zieligerds die, uit woede omdat ze geen belangrijke rol in de organisatie mochten spelen, interne communicatie wilden gebruiken om JFVD én FVD zwart te maken. Dat soort types moet JFVD liever kwijt dan rijk zijn. Prima dus, dat ze eruit zijn gegooid. Hadden ze meteen moeten doen.