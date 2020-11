Zorgsector heeft maling aan minister en vraagt zorgbonus aan voor al het personeel, overheid keert gewoon uit.

Zorginstellingen blijken de zorgbonus massaal voor ál hun personeel te hebben aangevraagd, in plaats van alleen voor de ‘handen aan het bed’. Volgens de instellingen hebben ze het werk namelijk met zijn allen gedaan, dus ook de schoonmaak en administratie. Instellingen kregen het aangevraagde bedrag gewoon op hun rekening.

Ministers De Jonge en Van Ark zijn natuurlijk niet blij met deze streek van de zorginstellingen, maar leuk is het wel. Ik kan me namelijk best voorstellen dat die instellingen het maar moeilijk kunnen verkopen aan hun eigen personeel dat de één wel wat krijgt en de ander niet. Iedereen moet daar harder werken door corona en wat dat betreft loopt ook iedereen daar een verhoogd risico om besmet te raken. De bonus geldt echter alleen voor mensen die minder dan 73.000 euro bruto verdienen.

Het probleem is alleen wel dat de instellingen hiermee een groot risico lopen, het gaat namelijk wel om een voorschot van belastinggeld. Dikke kans dus dat een flink deel van het bedrag later misschien wordt teruggevorderd en dat zal dan uit de zakken van de instellingen moeten komen. Maar ik vraag me af of het ministerie dit niet gewoon door de vingers gaat zien. Want tegen de tijd dat men terug wil gaan vorderen, zullen de zorginstellingen de kans vast niet laten gaan om aandacht te vragen voor de tekorten die men daar al jaren heeft.