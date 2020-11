Zucht. NPO geeft treitervlogger Ilgün eigen prime time programma

Ismail Ilgün, bekend geworden als treitervlogger in Zaandam, is de laatste jaren ineens een knuffeldier geworden van de NPO. Hij heeft zijn leven gebeterd, althans naar eigen zeggen, en de NPO beloont hem daarom met een eigen programma, op prime time nog wel. Wanneer gaan we nou toch eens de NPO saneren?





In het nieuwe programma gaat de toekomstige sterreporter opzoek naar de gezichten achter de drillrappers. Wie zijn deze jongens die elkaar om de haverklap neersteken? Ilgün gaat opzoek naar dit antwoord.

Volgens NTR is Ilgün de beste keus als reporter voor dit programma. Juist vanwege zijn verleden is hij een goed gesprekspartner voor deze drillrap-jongeren.

“Ismail, die bij het grote publiek vooral bekend is als ‘treitervlogger’, gaat op zoek naar het verhaal achter het nieuws. Hij komt zelf van de straat, spreekt de taal en opent daarmee deuren die voor anderen gesloten blijven. Ismail heeft zelf als ‘treitervlogger’ meegemaakt hoe het is om zonder proces veroordeeld te worden door de media en is daarmee een goede gesprekspartner voor de jongeren. Hij gaat in gesprek met de hoofdrolspelers van het drama in Scheveningen, op zoek naar de mens achter het masker.”

In het verleden viel heel Nederland over de treitervlogs van Ilgün, maar de afgelopen jaren heeft hij positieve stappen gezet aldus de NTR. Zo zou zij tegenwoordig werken als jongerencoach in Amsterdam.