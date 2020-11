Zwarte Pieten opgedoken in Tiel: Sinterklaasactie blijkt een succes – actie Duindorp gestopt door Politie

Gisteren doken er ineens allemaal Zwarte Pieten op in het centrum van Tiel, negen Zwarte Pieten gingen het centrum van Tiel in om snoepgoed uit te delen aan kinderen en vooral om gezelligheid te verspreiden. De actie was een succes, geen escalaties, en alleen maar vrolijke mensen.





Eigenlijk is het te raar voor woorden dat men een Zwarte Pietenactie als iets bijzonders ziet vandaag de dag. Dat geeft maar weer eens aan dat het stigma rondom Zwarte Piet hartstikke negatief is vandaag de dag. Waar het vroeger gebruikelijk was dat men in de weken voor Sinterklaas overal Pieten op straat tegenkwam is het nu een zeldzaamheid geworden.

Zwarte Pieten brengen een bezoekje aan Tiel https://t.co/h0a2QfFo0Z pic.twitter.com/rgei3Faiap — De Gelderlander (@dgrivierenland) November 28, 2020

In Scheveningen en Duindorp probeerde men een Zwarte Pietenintocht te houden, dit onder het mom van een ‘demonstratie’, echter werd dit al snel afgebroken door de politie.

,,Om tien uur vanochtend kregen we een melding van een spontane optocht, die niet was aangemeld”, vertelt een woordvoerder van de politie. ,,De stoet was onderweg van Duindorp naar Laak. Onderweg hebben we de optocht ontbonden en men naar huis gestuurd.”

Vergeleken met afgelopen weken was dit overigens wel een verademing. Eindelijk geen groepen raddraaiers die er op uit zijn om met elkaar te gaan matten. Toch zie je aan alles dat de sfeer rondom Zwarte Piet enorm grimmig is, de politie staat altijd klaar want de sfeer kan ieder moment omslaan.