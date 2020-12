Allergische reacties op Pfizer-vaccin: mogelijk kwartier nablijven na inenting ter controle

Het grote inenten is begonnen. Weliswaar niet in Nederland omdat het blijkbaar als enorme verrassing kwam voor Hugo de Jonge dat dit project er kwam, maar wel in de rest van de wereld. Sinds de start van de inentingen zijn er een paar dingen opgevallen. 1: de meeste mensen die een inenting hebben ontvangen zijn er erg blij mee. 2: er zijn mogelijke allergische bijwerkingen waardoor het protocol misschien toch anders moet.

Volgens De Telegraaf zijn er nu “vier incidenten bekend waarbij mensen forse allergische reacties ontwikkelden op het vaccin van Pfizer.” Eén van de ingeënte personen had zelfs zo’n felle reactie dat hij (of zij) een tijdlang op de intensive care belandde. Hoogleraar Anke Huckriede van het UMC Groningen zegt daarover: “Daarom is het belangrijk dat bij de Nederlandse vaccinatie de gevaccineerde mensen zeker een kwartier onder controle worden gehouden.

Het lijkt erop dat de reactie — die ook een “overgevoeligheidsreactie” kan zijn — vrij snel plaatsvindt. Je hoeft er dus, zoals het nu lijkt, niet uren op te wachten. Een kwartier ofzo zou volstaan om te zien of een persoon deze specifieke reactie heeft op het vaccin. Als dat zo is moet hij of zij direct geholpen worden, want het is wel echt een serieuze reactie. Dit geldt voor mensen die geen geschiedenis van allergieproblemen hebben. Bij mensen voor wie dat wél geldt, die moeten — aldus Huckriede — zelfs een half uur wachten.

Dit is niet een probleem dat we zomaar kunnen negeren. In Engeland is bijvoorbeeld besloten om voorlopig mensen met ernstige allergieën uit te sluiten van toediening met het Pfizer vaccin. Volgens Huckriede is het belangrijk dat als deze mensen niet uitgesloten worden, er goed gekeken wordt naar wat het vaccin met ze doet. “Zeker nu dat we weten dat deze reacties kunnen optreden is dat belangrijk en zouden ook de nodige middelen voor behandeling ter plekke voorhanden moeten zijn. Dat zijn bijvoorbeeld spuiten zoals ook mensen met allergie tegen bijen- of wespensteken die bij zich dragen,” aldus de hoogleraar.

Als de GGD straks inderdaad mensen in de gaten moet gaan houden wordt de logistiek heel anders opgezet. Er zal dan meer ruimte én meer personeel nodig zijn. Het is mogelijk dat de vaccinatieproces daardoor nog meer vertraging oploopt — zeker in vergelijking met andere landen waar ze al begonnen zijn.

Het is opmerkelijk dat dit artikel verschenen is op de website van De Telegraaf. Als nieuwsmedia moet je namelijk bijzonder voorzichtig zijn met het uiten van mogelijke kritiek op de vaccins — en op de nevenreacties. Voor je het weet word je geband door één van de grote — of allemaal! — Tech Reuzen. Dat kost veel duizenden — zelfs tienduizenden en voor de grote sites honderdduizenden — bezoekers per dag, en dus ook bakken met geld.

Hoe dan ook, het moge duidelijk zijn dat de inentingen op de voet gevolgd worden — en de effecten ervan op de gezondheid ook. Ironisch genoeg is het in dat opzicht misschien wel weer positief dat Nederland later begint omdat het de GGD in staat stelt maatregelen te treffen als dat nodig mocht blijken.

Volg mij op Twitter en op Parler.