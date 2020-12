Amsterdamse gekte: BLM-demonstraties geen probleem! Zes klanten die poffertjes eten? Brasserie twee weken dicht!

De Amsterdamse Brasserie De Joffers moet voor veertien dagen de tent sluiten omdat zes klanten op een regenachtige dag poffertjes onder de parasol zaten te eten. Volgens de eigenaresse is dat ook nog eens de nekslag voor haar carrière. Gaat lekker daar, of niet?!

Op 21 november heeft het personeel een zestal personen hun poffertjes laten eten onder de parasol van het terras. Op dat moment kwamen er mensen van de gemeente langs, die foto’s maakten. “Afgelopen donderdag kregen we een mail dat er een verzoek lag om onze zaak te sluiten vanwege deze overtreding”, vertelt de teleurgestelde eigenaresse.

Wat een smerige gang van zaken is dit zeg. Hadden ze niet gewoon even kunnen zeggen dat ze wat uit elkaar moesten gaan zitten? Echt, wat een triest volk zeg…

Een paar duizend man in de buitenlucht op de been om te demonstreren tegen racisme is helemaal prima. Dan knijpt burgemeester Halsema wel even een oogje toe en doen we net alsof het virus wel een dagje overslaat. Maar wanneer er zes gasten in de buitenlucht overdekt zitten te eten terwijl het regent? Nee dán moet er toch echt worden ingegrepen hoor. Stel je toch eens voor dat ze anderen dadelijk besmetten!

Dit is pure terreur en machtsmisbruik van de gemeente Amsterdam. En totaal niet geloofwaardig met die stunt van Halsema die zelf niet wilde ingrijpen toen de demonstratie uit de hand liep. Dikke kans dat zij met haar laffe houding de verspreiding van het virus flink heeft geholpen.

Ik hoop dat ze de eigenaren van die zaak royaal compenseren. Maar volgens mij zitten er bijna alleen maar laffe hazen in die gemeente, dus dan zal dat er ook wel niet inzitten.