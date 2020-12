Bedankt voor die lockdown, Rutte! Aantal crisismeldingen in jeugdpsychiatrie EXPLODEERT

Als tegenstander van vergaande maatregelen die de maatschappij zo ongeveer op slot zetten roep ik al lange tijd dat de ‘oplossing’ voor het coronavraagstuk mogelijk meer problemen veroorzaakt dan het oplost. Case in point: ggz-instellingen laten weten dat ze veel meer crisismeldingen in jeugdpsychiatrie zien dit jaar dan in het jaar ervoor. In sommige regio’s is er zelfs een toename van 60 procent.

Nu.nl legt uit wat er aan de hand is:

Jeugd-ggz-instellingen hebben het aantal crisismeldingen in de laatste maanden fors zien toenemen. In sommige regio’s steeg het aantal meldingen zelfs met 60 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019, meldt brancheorganisatie de Nederlandse ggz woensdag op basis van een rondvraag onder twintig grote instellingen.

Volgens de ggz is “de coronapandemie één van de verklaringen voor de stijging.” De uitleg daarbij ligt misschien minder voor de hand dan je zou denken. Ja, jongeren (en ouderen) hebben meer stress doordat het coronavirus rondwaart… maar de meeste extra stress wordt veroorzaakt door maatregelen die mensen hun sociale leven ontnemen. Een mens is een sociaal dier. We weten al jaren en jaren en nog eens jaren dat psychische én lichamelijke gezondheidsproblemen razendsnel toenemen als we niet langer sociaal kunnen zijn; als we geïsoleerd leven.

Juist daarom is het zo verschrikkelijk dat scholen dicht zijn (kinderen hebben nog meer behoefte aan een sociaal leven dan volwassenen!) en dat de lockdown alle reguliere winkels gesloten houdt, in aansluiting op de horeca die al eerder op slot gingen. Dat soort maatregelen zorgen voor een sociale én psychologische ramp.

En het ergste van dit alles? De rondgang is gedaan voordat de lockdown van kracht werd. Zelfs Nu.nl moet toegeven dat er “wordt gevreesd dat de situatie verder verslechtert.” Want, nogmaals, mensen het sociale leven ontnemen is funest voor hun lichamelijke én psychische gesteldheid. Dat geldt zéker voor jongeren/kinderen… en dan nog eens extra voor jongeren/kinderen die al met dergelijke problemen kampen.

Houd dus op met het geestelijk martelen van onze jongeren. Stop de lockdown!

