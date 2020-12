België zet de toon: verplicht bewijs van negatieve test voor wie land in wil

België verlaagt de drempel voor Nederlanders om een bewijs van een negatieve test als norm te laten gelden. Wie als buitenlander het land binnen wil komen, kan dat straks namelijk alleen met zo’n bewijs.

Zowel premier Rutte als minister De Jonge zijn niet erg te spreken over het invoeren van voordeeltjes voor mensen die coronavrij zijn. En al helemaal niet door middel van het aantonen dat je negatief bent getest of je hebt laten vaccineren. Dat is namelijk nogal wat.

Zowel ethisch als maatschappelijk brengt dat behoorlijke risico’s met zich mee die behoorlijk ontwrichtend kunnen zijn. Het kan namelijk leiden tot discriminatie/sociale uitsluiting van iemand die niet meewerkt, ‘want je brengt ons allemaal in gevaar’. De Belgische maatregel verlaagt de drempel voor die ontwikkeling nu wel.

Ik hoop in ieder geval niet dat wij die kant uitgaan. Ik vind het prima om zulke controles uit te voeren als er landsgrenzen worden overgestoken, dat moeten overheden helemaal zelf weten, maar voor het binnenland is dat toch echt een ander verhaal. Je laten vaccineren zou je in principe als eerst voor jezelf moeten doen en voor je sociale omgeving. Het bijkomend effect is dat het voor de samenleving waarschijnlijk ook voordelig is. Maar als we de kant opgaan waar men onder druk de zelfbeschikking over de eigen lichamelijke integriteit dreigt te verliezen, dan word ik huiverig.