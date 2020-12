Biomassa misschien toch niet zo groen? Gemeente Amsterdam houdt meetrapporten biomassacentrale geheim

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam besluit tot geheimhouding van de meetrapporten over luchtemissies van de biomassacentrale AEB Amsterdam. Die centrale draait al zeker een half jaar, maar oh wee als men erachter probeert te komen of die biomassa-uitstoot wel écht zo groen is als men al tijd heeft beweerd…

Iedereen met een beetje gezond verstand kon allang aanvoelen dat het verstoken van biomassa, wat in de volksmond gewoon ‘houtresten’ heet, niet bepaald groen kan worden genoemd. Het hout moet ergens vandaan komen, dus moet er bos worden gekapt. Dat is an sich al een intensieve aangelegenheid en eentje die alles behalve milieuvriendelijk verloopt. Vervolgens moet het hout worden getransporteerd en worden bewerkt, want we gooien natuurlijk niet zomaar vers gekapte bomen in de stookoven. We verstoken alleen ‘houtresten’.

De gemiddelde Amsterdammer kon al nattigheid voelen toen de gemeente aan kwam zetten met een pamflet waarin stond dat houtkachels slecht voor het milieu waren. Mensen vroegen zich toen af wat nou precies het verschil was met hout stoken in een houtkachel en ‘biomassa’ verstoken in een biomassacentrale. Het antwoord was eerst ‘daar komen we nog op terug’ en werd later enigszins beantwoord met ‘de biomassacentrale heeft een filter’. Maar goed, een filter houdt natuurlijk ook niet álles tegen, dus hebben mensen terechte vragen over de luchtemissies van die biomassacentrale.

“Wij hebben van de gemeente vernomen dat ten aanzien van de meetrapporten de er besloten zal worden tot geheimhouding. Gelet op het gegeven dat de gemeente Amsterdam opdrachtgever is van de OD NZKG, geldt die geheimhouding eveneens ten opzichte van de ODNZKG.”

En nu heeft het Amsterdamse college van B&W zichzelf wederom flink in de voet geschoten, want ze houden die emissierapporten dus gewoon geheim! Nou, dát schept pas vertrouwen in de groene droom, of niet?