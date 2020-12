Brabantse ziekenhuizen voelen de bui al hangen, vragen personeel geen kerstverlof op te nemen

Noord-Brabant is qua coronabesmettingen een van de koplopers in Nederland, volgens Omroep Brabant. Om die reden vragen ziekenhuizen in die provincie aan hun personeel om geen kerstverlof op te nemen. Doen ze dat toch, dan zou het zomaar kunnen dat verloven ingetrokken moeten gaan worden.

Volgens de laatste coronacijfers staat Nederland er weer eens zeer beroerd voor. Met bijna 9000 besmettingen zijn we bijna weer terug bij af. En dat betekent dat de ziekenhuizen het ook weer flink drukker zullen gaan krijgen. En dat terwijl het dus eventjes weer de goeie kant uit leek te gaan en iedereen snakt naar een rustig einde van dit jaar.

Volgens Bart Berden, voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), volgen we met z’n allen de maatregelen onvoldoende op. Ik denk niet dat hij die conclusie zo makkelijk kan trekken.

Want ja, er spelen dingen mee zoals Black Friday en feestjes tijdens deze lockdown. Maar volgens mij valt dat in het niet bij het effect dat het al die tijd openhouden van de scholen heeft gehad. Het lijkt mij namelijk heel erg sterk dat ze in die ziekenhuizen alleen maar mensen aantreffen die onvoorzichtig zijn geweest. Volgens mij is het veel aannemelijker dat er talloze mensen besmet zijn geraakt terwijl ze gewoon thuis zijn gebleven.

Het kabinet moet de situatie van de Brabantse ziekenhuizen in ieder geval gaan zien als een noodsignaal. Niks doen tot minstens 22 december is echt geen optie. Niet met het huidige tempo waarin dit virus zich momenteel aan het verspreiden is, in ieder geval.