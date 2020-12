Tweede coronagolf nog lang niet voorbij! RIVM registreert bijna 9000 nieuwe coronabesmettingen

Hoewel het weekgemiddelde op 7264 coronabesmettingen ligt, tikt Nederland nu al voor de tweede dag op rij bijna 9000 besmettingen aan. Gisteren 8774 en vandaag 8894. Met niets doen en het wéér twee weken ‘even aankijken’ gaan we het echt niet redden.

In dit tempo gaat het echt compleet de verkeerde kant op met Nederland. Na de persconferentie van afgelopen dinsdag werd er eigenlijk niets meer gezegd dan: ‘Het gaat niet goed maar we kijken het nog even aan. Als er strengere maatregelen nodig zijn dan horen jullie dat twee dagen voor kerst.’

Nou, reken er maar op dat er tegen die tijd grof geschut zal worden ingezet, want op deze manier loopt het in no time de spuigaten uit! Want ook in de ziekenhuizen neemt de druk weer toe, met bijna 200 nieuwe coronapatiënten die moesten worden opgenomen. En ook de intensive care heeft 30 nieuwe patiënten (doorstromers) op moeten nemen.

Als deze ontwikkeling niet snel een halt wordt toegeroepen dan wordt het een heel rot begin van 2021. Scholen blijken namelijk wel degelijk brandhaarden te zijn en de feestdagen komen eraan. Veel families zullen, tegen beter weten in, tóch proberen om de feestdagen nog enigszins normaal te gaan vieren. Jongeren zullen dus geheid familieleden aansteken en na de kerstvakantie nog meer besmettingen veroorzaken.

Thuiszitten is wrijven in een vlek en voor langere tijd de buitenlucht opzoeken wordt ook niemand vrolijk van. Dan kan het toch haast niet anders dat de ziekenhuizen rond eind december/begin januari compleet overspoeld zullen raken? En daar is bar weinig tegen te doen want het vaccin komt pas daarna (in kleine hoeveelheden).