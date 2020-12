Breek! Bronnen rond ex-FvD politici Nanninga, Eerdmans en Pouw-Verweij: vrijdag presenteren ze Nieuw Geluid Nederland (NGNL)

Bronnen rond de rebellerende oud-FvD politici Annabel Nanninga, Joost Eerdmans en Nicki Pouw-Verweij laten aan DDS weten dat zij vrijdag hun nieuwe partij zullen gaan presenteren. Spannend!

Hoe de nieuwe partij zal gaan heten is nog niet honderd procent zeker, maar naar verluid zal het de naam Nieuw Geluid Nederland (NGNL) gaan dragen. Ook is ons ter ore gekomen dat het niet alleen om voorgenoemde namen zal gaan, maar dat de gehele fractie in Amsterdam zich achter deze nieuwe partij zal gaan scharen.

De vraag is nu natuurlijk hoeveel van de andere FvD-scherven, de afgescheiden Statenfracties, zich ook bij deze nieuwe partij zullen gaan aansluiten.

In de komende dagen zou het zomaar kunnen dat een aantal Statenfracties hier hun beslissing over zal gaan nemen, in de hoop dit vrijdag met volle trots uit te kunnen dragen. Dan zal het nog een hele klus gaan worden om de nieuwe partij klaargestoomd te krijgen voor de verkiezingen in maart. Maar als ze dat lukt is het wel een hele knappe prestatie! En dan moeten ze nog genoeg kiezers zien te overtuigen dat dit de potentie heeft van een volwaardige partij en niet slechts een bij elkaar gelijmd hoopje smeulende resten is. Persoonlijk denk ik dat het ze wel eens zou kunnen lukken.