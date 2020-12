Britse minister waarschuwt ons over gevaren mutatievirus corona: ‘Mensen kunnen het makkelijker krijgen’

De Britse minister van Volksgezondheid, Matt Hancock, is bezorgd over het nieuwe mutatievirus. De mutatie zou vele malen besmettelijker zijn, en vandaar de Britten besloten om in delen van het land de maatregelen rap te verzwaren. De Britten moeten zo snel mogelijk het vaccinatieplan succesvol uitrollen om deze mutatie onder controle te krijgen.





De minister raadt iedereen aan die woonachtig is in een lockdowngebied om zich te gedragen alsof hij of zij besmet is. Oftewel: thuis te blijven.

“Gezien hoe snel de nieuwe virusvariant zich nu verspreidt, is het moeilijk het onder controle te krijgen tot de uitrol van het vaccin”

De gebieden die nu in lockdown zijn gegaan hebben een heel pakket aan strenge regels gekregen. Kerst mag alleen nog gevierd worden met het eigen huishouden en reizen naar het buitenland is verboden. De lockdown in het Verenigd Koninkrijk is vele malen strikter dan de Nederlandse.

In sommige gevallen blijkt het nieuwe coronavariant tot wel 70% besmettelijker. Men kan het makkelijker krijgen want er zijn minder virusdeeltjes nodig om besmet te raken. Ondertussen heeft ons ministerie van Volksgezondheid aangegeven dat deze variant ook in Nederland is gevonden begin december.

'We moeten ons geen illusies maken. Deze variant is allang in Nederland. Het virus houdt zich niet aan grenzen en heeft geen paspoort', aldus ziekenhuisdirecteur Marcel Levi vanuit Londen. Kijk straks naar #Buitenhof op @NPO1. pic.twitter.com/bzCBfqGfIK — Buitenhof (@Buitenhoftv) December 20, 2020

De vraag is dan ook hoe erg de ‘schade’ al is voor Nederland. Krijgen wij ook te maken met een massale uitbraak van deze mutatie?