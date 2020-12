Mutatie coronavirus uit Engeland aangetroffen in Nederland: kabinet stelt vliegverbod in

Een deel van Groot-Brittannië wordt geteisterd door een virusmutatie wat mogelijk nog besmettelijker is dan de ‘reguliere’ variant van het coronavirus. Het mutatievirus is helaas ook in Nederland aangetroffen. Het ministerie van Volksgezondheid geeft aan dat dit mutatievirus sinds begin december ook in Nederland is vastgesteld. Uit voorzorg heeft het kabinet een vliegverbod ingevoerd die vanochtend om zes uur inging.





In Engeland verspreidt het nieuwe mutatievirus zich snel, zo snel dat er in delen van Engeland zware maatregelen zijn ingevoerd om het aantal besmettingen in te dammen. Uit voorzorg treft Nederland ook maatregelen, want het virus is dus al opgedoken in ons land.

Het kabinet heeft een vliegverbod ingevoerd voor passagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk, met een uitzondering voor medisch personeel. Toch is het nog steeds mogelijk om vanuit het VK naar Nederland te reizen, want het kabinet heeft vooralsnog alleen gekozen voor een vliegverbod. Reizen per auto, boot of trein is nog wel mogelijk.

Het kabinet schrijft er het volgende over:

“De komende dagen zal het kabinet in nauwe samenwerking met andere EU-lidstaten kijken naar de mogelijkheden om import van het virus vanuit het Verenigd Koninkrijk verder te beperken”

Men vreest ervoor dat deze nieuwe mutatie vele malen besmettelijker is dan de reguliere SARS-COV-2, vandaar dat de Britten de nieuwe variant ook een naam hebben gegeven: SARS-COV-2 VUI 202012/01. 62% van de nieuwe besmettingen in Londen zou door deze mutatie komen.