BTC Direct uit Nijmegen haalt investering binnen van 11 miljoen euro

Het Nijmeegse BTC Direct haalde recent een investering binnen van 11 miljoen euro. Hiermee wil het cryptobedrijf sneller groeien. Het bedrag is opgehaald bij private investeerders die zich focussen op innovatieve groeibedrijven. Dit is de eerste grote externe investering in het bedrijf dat ruim zeven jaar geleden is opgericht.

Een eigen webwinkel

Het bedrijf aan de Wijchenseweg handelde snel, BTC Direct heeft zijn diensten uitgebreid met een eigen webwinkel. De winkel maakt onderdeel uit van de overname van webshop Cryptomaan, ook gevestigd in Nijmegen.

De webwinkel biedt hardware wallets en andere accessoires. Hardware wallets zijn apparaten waarmee je op een veilige manier cryptomunten kan bewaren.

De webshop van BTC Direct is een officieel en goedgekeurd verkooppunt van verschillende hardware wallet fabrikanten. Op die manier weten crypto-liefhebbers zeker dat zij het originele, onveranderde product ontvangen. Ook aan veiligheid is gedacht, de hardware wallets worden geleverd in een gesealde verpakking.

Nieuwe producten, uitbreiding team

BTC Direct gebruikt de investering ook om nieuwe producten te ontwikkelen, en aan het verbeteren van bestaande producten. Daarvoor is extra mankracht nodig, en het bedrijf zoekt dan ook actief naar nieuw personeel.

Een nieuwe focus is bijvoorbeeld het opzetten van een Private Trading Desk. Dat is een persoonlijke service op maat voor vermogende individuen, bedrijven en fondsen. BTC Direct werkt aan een manier om het kopen van cryptomunten voor hen nog eenvoudiger te maken.

Ook wordt er volop ingezet op nieuwe samenwerkingen. De samenwerkingen met bewaarportemonnee ontwikkelaars Trezor en Coinomi maken het bijvoorbeeld nog eenvoudiger om cryptovaluta te kopen.

Naast het eigen platform heeft BTC Direct de app BLOX ontwikkeld, speciaal voor beginnende investeerders. Met deze app kunnen zij binnen enkele seconden cryptomunten zoals bitcoin kopen en verkopen, zonder technische voorkennis.

Kortom, nog genoeg werk aan de winkel voor BTC Direct. De financiering komt op tijd, want cryptomunten zoals bitcoin worden met de dag populairder. Dat zie je ook terug aan de koers, vanaf het dieptepunt in maart is de waarde van bitcoin gestegen van 4.500 euro naar 19.000 euro.