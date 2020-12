Catshuisberaad: toch maar even de scholen onder de loep nemen

Op het Catshuis in Den Haag komen de meest betrokken ministers en (RIVM-)adviseurs weer bijeen om te praten over de coronamaatregelen. Ze kijken onder meer naar hoe om te gaan met de scholen tijdens de komende feestdagen. Reden hiervoor is de recente stijging van de coronacijfers.

Versoepeling van de maatregelen lijkt niet aan de orde vanwege de beroerde coronacijfers van de afgelopen dagen. Die tikken weer bijna de 7.000 aan, ondanks de genomen maatregelen. De vraag is nu hoe dat kan?

Het testbeleid is ruimer dus is het logisch dat er ook meer besmettingen worden geconstateerd. Maar deze stijging kan volgens mij niet goed worden verklaard door alleen een ruimer testbeleid en grote hoeveelheden mensen die zich niet aan de regels houden.

Ik denk dat dit komt door het feit dat de scholen open zijn gebleven. Kinderen zouden minder besmettelijk zijn, maar ik vraag me oprecht af of het daardoor wel een acceptabel risico is. Kinderen die dag in dag uit een groot deel van de dag bij elkaar in de klas zitten, besmetten elkaar geheid. En omdat ze dan zelf wellicht geen symptomen vertonen, wanen ze zich veilig. Die kinderen komen vervolgens thuis bij een gezin dat de hele dag thuis heeft zitten werken. Herhaal dit patroon een paar weken en voor je het weet raken er weer meer mensen besmet, ondanks de genomen maatregelen.

Het is niet voor niets dat het Outbreak Management Team (OMT) de mogelijkheid wil laten onderzoeken om een langere kerstvakantie in de lassen. Natuurlijk zal dat gepaard gaan met grote nadelen voor de scholen, maar als het probleem zich echt daar bevindt, dan is het openhouden van de scholen nadelig voor heel het land! Dat zou namelijk betekenen dat alle lockdownmaatregelen van afgelopen tijd voor niets zijn geweest.