Christenhater Peter R. de Vries: ‘Vrijheid van godsdienst heeft NIETS te maken met grondrechten!’

Peter R. de Vries is blijkbaar de zoveelste christenhater in Nederland. Geen wonder dat hij steeds weer welkom is op tv, want daar is deze minkukel nog steeds niet van weg te branden. Je zet de tv aan en zie: Petertje zit er weer. Hij deelt zijn mening over alles, terwijl hij nergens verstand van heeft. Rupsjenooitgeweten zou zijn bijnaam moeten zijn.

In Barneveld hebben ze gisteren gedaan waar ze recht op hebben: “honderden kerkgangers” zijn ‒ niet schrikken! ‒ naar de kerk gegaan. Jawel, ze hebben de zondagse dienst bijgewoond, wat een belangrijk onderdeel vormt van de manier waarop zij hun religie beleven.

Natuurlijk is dit voor christenhaters tegenwoordig een enorm probleem. Want corona. Stel je voor! Mensen kunnen zomaar besmet raken. Vre-se-lijk. Leg het aan banden. Verbied het! Dat mensen het recht hebben hun leven te leiden op de manier waarop zij willen, of de semi-fascistische religiehaters dat nou fijn vinden of niet, wordt daarbij maar snel over het hoofd gezien. Of, beter gezegd: dat recht is gewoon afgeschaft.

Zie Peter R. de Vries en zijn “woedende” reactie op het nieuws dat christenen zowaar naar de kerk gaan om hun christelijke geloof te belijden:

Dit is toch ongelofelijk?! Waar zijn nu al die (christelijke) politieke partijen die mensen die geen 1.5 meter aanhouden voor a-socialen uitmaken? Ik word hier woedend om. Dit heeft niks met grondrechten te maken. Grapperhaus en De Jonge eat your hart out!https://t.co/4zlkM3mLJT — Peter R. de Vries (@PeterRdeV) December 21, 2020

Nee Peter, dit is helemaal niet “ongelofelijk.” Dit is volstrekt logisch. En belangrijker, dit heeft alles “met grondrechten te maken.” De vrijheid van religie ‒ en de uitoefening ervan ‒ is misschien wel het belangrijkste recht dat er ís. Samen met het recht op bezit staat het aan de basis van onze héle rechtsorde, inclusief het idee dat we geboren zijn met bepaalde rechten. Ja, in dat opzicht is dit recht historisch belangrijker geweest dan de vrijheid van meningsuiting. Die vrijheid is een gevolg, historisch gezien, van de vrijheid van religie. Niet andersom.

Te stellen dat wat deze kerkgangers gisteren deden “niets te maken heeft met grondrechten” is totaal gestoord. Alleen een gek die totaal verblind is door christenhaat ziet dat niet.

Maar goed, dat maakt hem natuurlijk juist daarom een graag geziene gast op de Nederlandse televisie. Want in Nederland is lang geleden al besloten dat het christendom kapot gemaakt moet worden. Corona en al die achterlijke verboden fungeren slechts als stokken om het comateuze Nederlandse christendom de doodsklap te geven. Meer niet. En Peter R. de Vries deelt die laatste klap maar wat graag uit.

Het is een vies, eng, autoritair mannetje. Laat het christendom toch eens met rust, naarling!

