Code Oranje: ‘Wij zijn TEGEN klimaattafels en akkoorden blijken NIET effectief!’

In de Echte Jan Podcast, die tot aan de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart geheel in het teken staat van Code Oranje, is Energie Commissaris Ruud Koornstra klip en klaar: “De klimaattafels en akkoorden zijn een farce!”

“We moeten ervoor zorgen dat we met duurzaamheid de burger blij maken en we de economie kunnen versterken en werkgelegenheid realiseren. Afkicken van de (fossiele) effectloze subsidieverslaving. Subsidies worden betaald door de burgers en verdwijnen door deze akkoorden te vaak richting meestribbelende multinationals”, aldus Koornstra, die stelt dat duurzaam niet duur moet zijn.

Code Oranje is tégen miljarden verslindende klimaatakkoorden en onzinnige maatregelen, zoals biomamassaverbranding.

“We zijn voor schoon, voor een sterke duurzame economie, voor het MKB, voor innovatie en voor het ontwikkelen van nieuwe en goedkopere energiebronnen”, aldus Koornstra, die pleit voor een Mosgroene agenda “Niemand kan tegen een duurzame, betaalbare, eerlijke en onafhankelijke energiehuishouding zijn”.

