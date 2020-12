‘Code zwart’ dreigt voor ziekenhuizen – Diederik Gommers: ‘Eind januari mogelijk beslissen over leven of dood’

Ziekenhuizen dreigen eind januari in het ergste nachtmerriescenario te belanden, het scenario waarin ziekenhuisartsen gaan beslissen welke patiënten wel of niet gaan worden behandeld. De rampzalige coronamaatregelen treffen de ziekenhuizen nu steeds harder.

Met deze vervelende boodschap kwam Diederik Gommers. We stevenen in Nederland dus af op een situatie waarin artsen gaan moeten gaan bepalen welke patiënten moeten worden behandeld. Een haast onwerkelijke en treurige situatie.

,,We zeggen nu al tegen elkaar dat we keuzes moeten maken en operaties moeten uitstellen, en mensen wel of niet moeten opnemen op de intensive care. Dat gaat nog niet over leven en dood, dat is zeker nog niet code zwart. Maar als het zo doorgaat, verwachten we dat eind januari”