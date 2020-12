Column Jan Roos: Geen coronakritiek van BN’ers, ze trekken alleen hun mond open als hun portemonnee gevaar loopt

Jan Roos is niet onder de indruk van het niveau van BN’ers, dat zich volgens hem “onder nul” bevindt. Ze zullen allemaal braaf passen voor de mogelijkheid om het coronabeleid te bekritiseren, want het zijn allemaal ‘deugers’ of zelfs ‘überdeugers.’ Jan over deze mensen: “Lui die alleen hun mond opentrekken als hun eigen reeds goed gevulde portemonnee gevaar loopt.”

Ik maak samen met Dennis Schouten de serie Roddelpraat op YouTube. Een programma dat werkelijk nergens over gaat, namelijk over BN’ers en hun onzinnigheden. Ik vind ze allemaal verschrikkelijk: het zijn stuk voor stuk kleine mensen met enorme ego’s en weinig talent. Wel iets om je een kriek om te lachen, daar niet van, maar verder is het totaal onbelangrijk en alle aandacht eigenlijk niet waard.

De huidige BN’ers zijn dan ook niets anders dan aandachtsvragers die de hele dag op hun tenen lopen om door het grote publiek gemogen te worden. Ze willen zo min mogelijk imagoschade oplopen door vooral te deugen. Uitgesproken mensen zitten er niet meer bij. Nou ja, de grootste schreeuwlelijken zijn de überdeugers, maar mensen met een andere mening staan allemaal uit of houden zich angstvallig stil.

Op Famke Louise en een groep B-artiesten na hoor je vrijwel niks negatiefs over het coronabeleid. Het was daarom ook zo jammer dat dit meisje het woord voerde over dit belangrijke onderwerp. Er kwam niks anders dan pure achterlijkheid uit het wicht aan tafel bij Jinek. Ze werd eerst als gekkie neergezet en daarna zo snel mogelijk weer op het schild gehesen. Je ziet haar werkelijk overal en je hoort niemand meer over haar #ikdoenietmeermee. Het is haar, zeg maar, snel vergeven. En zo was de storm weer overgewaaid.

De overheid heeft met zulke vijanden geen vrienden meer nodig. Als het hoognodige tegengeluid uit zo’n hoek komt is er voor hen geen vuiltje aan de lucht. Geen andere BN’er durft nog zijn mond open te trekken na de publieke schandpaal waar het stupide rappertje aan werd genageld. Overigens terecht, want als je niet weet waarom je ergens tegen bent kan je inderdaad beter je mond houden.

Heel soms hoor je weleens wat, hoor. Zo ook dat grietje dat achter de balie van RTL Boulevard dingen staat te vertellen over kleding. Deze Nikkie Plessen vindt het beleid omtrent essentiële winkels niet eerlijk. Maar dat is niets anders dan actievoeren voor zichzelf. Mevrouwtje verkoopt immers zelf kleding en die shops zijn gesloten. Als een ware revolutionair stormde Nikkie de Albert Heijn binnen en kwam met niet-essentiële spullen naar buiten en zei op Instagram: “Lieve Albert Heijn, alle niet-essentiële winkels moeten dicht. Maar gelukkig zag ik nou dat jullie wel die héle essentiële kersttruien verkopen, die essentiële knuffels, die essentiële sokken. Dus had ik een idee: als ik nou mijn zeer essentiële kerstcollectie bij jullie in de winkel leg, dan zorg ik ervoor dat jullie toiletpapier en pindakaaspotten weer bij mij in de winkels komen. Zo zorgen we voor een beetje spreiding in Nederland.”

Ook hier krijg ik een beetje een bittere smaak van in de mond. Het is naast preken voor eigen parochie vrij dom. Mensen zijn nou eenmaal al in de supermarkt. Als ze daar dan een kersttrui kopen is het niet gevaarlijker dan wanneer ze een tros bananen in hun karretje gooien. Het gaat immers om het voorkomen van zoveel mogelijk mensen in een kleine ruimte. Dat de grootgrutters openblijven is evident, we moeten namelijk eten. Bij mij thuis zit een huilende vrouw op de bank. Haar schoonheidssalon is ook gesloten en er is geen inkomen, maar wel veel uitgaven en ze heeft nergens recht op. Maar als zij nu de drogisterij in rent om heel boos te gillen dat ze daar wel gezichtscrème mogen verkopen zou ik wel aan het verstandelijke vermogen twijfelen.

Het zou eens tijd worden dat er een groep weldenkende mensen opstaat en van zich laten horen. In plaats van dit soort lui die alleen hun mond opentrekken als hun eigen reeds goed gevulde portemonnee gevaar loopt. Alleen ik ben bang dat dat echt teveel is gevraagd. Het niveau is namelijk onder nul.