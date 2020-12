Corona-besmettingen Nederland EXPLODEREN, kerstlockdown lijkt nu in zicht

Het is het afgelopen etmaal barslecht gegaan met het aantal coronabesmettingen in ons land: er kwamen bijna 9000 nieuwe besmettingen bij, en dat is fors meer dan zowel gisteren als eigenlijk op alle dagen in de afgelopen weken. De tweede golf lijkt nog lang niet getemd.

De tweede week van december zal de geschiedenis van de coronapandemie ingaan als een heel dubbelzinnige week. Aan de ene kant worden er eindelijk vaccins toegediend, in het Verenigd Koninkrijk. Maar aan de andere kant rijst het aantal besmettingen de pan uit, en schrapte het kabinet voorzichtig voorgenomen versoepelingen voor de kerstvakantie. Nu de cijfers echter nóg veel slechter worden, lijken we echter af te stevenen op iets dat op een kerstlockdown lijkt.

De door het RIVM vrijgegeven cijfers laten een forse stijging zien van het aantal besmettingen: wel 8793, wat een stijging van 2210 ten opzichte van gisteren inhoudt. Zulke cijfers hebben we sinds oktober niet meer gezien. Vooral in de grote steden blijft het een rommeltje: Amsterdam rapporteerde 413 gevallen, maar Rotterdam zat daar met 280 vlak achter. Den Haag noteerde er 273.

Ik weet het, Hugo de Jonge is een incompetente minister die vrij weinig kan – we mogen al stomverbaasd zijn dat hij iedere ochtend het juiste paar clownschoenen bij elkaar kan rapen uit zijn schoenenkast. Maar nu lijkt de CDA’er dan toch geen enkele keuze te hebben: hij zal en moet Nederland op de weg naar een nieuwe algehele lockdown moeten zetten.

Want één ding is duidelijk: dit virus gaat niet vanzelf weg. Een horecasluitinkje hier en een alcoholverkoopverbod daar halen weinig tot niets uit. Er lijkt nog maar één grimmige keuze te zijn: er voor heel het land eenzame Kerstdagen van te maken, hoe triest dat ook klinkt. We hebben namelijk nog wel meer dan een halfjaar te gaan voordat het coronavaccin groepsimmuniteit heeft veroorzaakt en we ons oude leven kunnen hervatten. Tot die tijd zal, vrees ik, iets enorm drastisch moeten gebeuren.