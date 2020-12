Coronatirade of niet, Tom Cruise is en blijft een laf uithangbord van een criminele religieuze haatclub

Tom Cruise verdient geen applaus, maar een dikke middelvinger. Of hij mensen nu oproept zich aan de coronaregels te houden of niet, hij blijft een figuur in één van de meest verachtelijke, misbruikpromotende religies die de wereld ooit gezien heeft: Scientology.

Tom Cruise went ballistic on the Mission: Impossible 7 crew for breaking COVID protocols…pic.twitter.com/WbIpVlja7w — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) December 16, 2020

Ineens is hij weer een soort van legende: acteur Tom Cruise, voornamelijk bekend van films uit de jaren ’90, omdat hij bij het filmen van het zevende deel van Mission Impossible helemaal uit z’n plaat ging tegen medewerkers die kennelijk coronavoorschriften niet zo serieus namen. Door heel vaak het woordje “fucking” te gebruiken en te dreigen met ontslag voor crewleden, hoopte hij dat er wat meer mensen mondkapjes zouden dragen en op gepaste afstand van elkaar zouden blijven: “No apologies. You can tell it to the people that are losing their fucking homes because our industry is shut down.” Iedereen die de acteur niet gehoorzaamd is “fucking gone.”

Veel mensen vonden dat kennelijk maar wát mooi. Jelmer Evers, vicevoorzitter van de Algemene Onderwijsbond, heeft gesmuld van de zeer groffe tirade van de acteur. Ook Jan Meijroos van Mashable Benelux kon het – weliswaar met een nerveus lachje – waarderen, zo lezen we op Twitter. En tevens was Kenneth Manusama, een advocaat uit Amsterdam er lyrisch over: “Holy crap, Tom. Tell it like it is.”

Totale waanzin. Niet alleen omdat dit een baas is die zijn werknemers als oud vuil behandelt, maar ook omdat Tom Cruise echt niet in de positie is om nu de perfecte moraalridder uit te hangen. Cruise is namelijk hét prominente lid van Scientology. Een beweging die zich voordoet als godsdienst, maar in werkelijkheid alleen draait om het verrijken van de oprichters (en PR-uithangborden als Cruise), ten koste van kwetsbare mensen.

Dit is hoe het werkt: iemand die depressief is of anderszins niet goed kan meekomen in de maatschappij wordt de tent binnengelokt. Daar wordt deze persoon aangemoedigd iedereen die niet óók vatbaar is voor Scientology uit zijn/haar leven te zetten. De psychiatrie wordt gezien als een vijand van de mensheid: werkelijke hulp bij mentale problemen kan alleen van binnen deze frauduleuze “kerk” komen.

Dat is niet waar het stopt. Vervolgens wordt er druk gelegd op de gloednieuwe scientoloog om veel geld te betalen voor achterlijke cursussen om zo te groeien in de hierarchie, om uiteindelijk de status “cleared” te bereiken. Eenmaal daar heeft iemand niets meer, zelfs geen geld, en is volledig afhankelijk gemaakt van een kerk wiens kulverhaaltje is dat er onzichtbare ruimteschepen rond de aarde vliegen in een eeuwenoud gevecht tegen een kosmische vijand. Oh ja, en mensen zijn er omdat er ooit een vulkaan is uitgebarsten. Wie ondertussen van de wagen of die club toch wil verlaten valt wordt gechanteerd, aangezet tot zelfmoord of z’n leven lang achtervolgd en kapotgemaakt.

Leuke club, die Tom Cruise steunt? Niet echt, hè? Ook niet omdat ze desinformatie verspreiden, zoals dat de farmaceutische industrie eigenlijk achter Hitler en de Tweede Wereldoorlog zou zitten. Weg dus met Scientology, en weg dus met Tom Cruise en z’n zielige woede-uitbarstingen tegen medewerkers.

Voor meer informatie, lees vooral dit uiterst informatie Twitterdraadje van journalist Yashar Ali. Of doe het niet. Maar één ding vooral nalaten, en dat is dus applaus geven aan deze misselijke Scientology-crimineel.