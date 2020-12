Daar heeft Qatar niet van terug van, hoor! Oranje overweegt in 2022 met regenboogbanden te spelen wegens homorechten

Zoals bekend zal het WK Voetbal van 2022 plaatsvinden in Qatar. Nederland heeft zich nog niet eens geplaatst. Sterker nog: de loting voor de selectie heeft nu pas plaatsgevonden. Maar er zijn al wel grote woorden voor wat Oranje dan allemaal zou doen in de Golfstaat, als de ploeg van Frank de Boer zich dan eindelijk geplaatst heeft.

Wat zullen de homo’s van Qatar zich gesterkt voelen door de uitlatingen van de bondscoach van het Nederlandse voetbalelftal, zeg! De lui die een gevangenisstraf kunnen krijgen voor hun geaardheid, of – indien ze moslim zijn – zelfs de doodstraf kunnen krijgen, zijn vast reuzeblij met deze oh zo krachtige zet van Frank de Boer.

Want als Nederland (áls) zich weet te plaatsen voor het WK Voetbal in 2022, dan gaan de spelers met een regenboog armband hun wedstrijden doen. Misschien dan hè, het wordt allemaal nog overwogen:

“Bondscoach Frank de Boer ziet de aanvoerder van Nederlands elftal tijdens het WK van 2022 in Qatar graag met een band met kleuren van de regenboog om zijn arm spelen. “Dat is zeker geen slecht idee,” zei hij. “Als de KNVB dat wil, dan zullen we dat zeker doen.””

Dit is wat we noemen: gratis deugen. Even wat aan de liberale hobby doen, maar zelf niets willen opofferen om bij te dragen aan een betere wereld. Want wat nu als de Qatarese overheid onder “druk” van de regenboogarmbanden helemaal niets verandert aan het LGBT-regime? Wat dan? Gaan De Boer en zijn mannen dan niet naar Qatar? Blijven ze na het WK daar om actie te voeren voor het homohuwelijk?

Nee, natuurlijk niet. Deze pro-homoactie is dus niets meer of minder dan virtue signalling. En verder ook niets waard, want voor Qatar is het volstrekt duidelijk dat het ook gewoon blijft bij wat armbandjes. De barbaarse homowetgeving kan gewoon moeiteloos overeind gehouden worden.