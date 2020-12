De kop leeg? Dít zijn Nederlands mooiste stranden

Even de kop leegmaken tijdens deze voortdurende coronamalaise? In de winter zijn de Nederlandse stranden qua drukte volledig coronaproof. Weinig fijner dan de snijdende koude wind, zoute zeegeur en je hond die lekker in het zand hijgt. Mét een bakkie take-away-koffie in de hand dan maar, zolang de horeca dicht blijft. Wist je dat we in Nederland liefst 523 km kust hebben? 353 km hiervan is Noordzeekust, de rest vind je langs de Waddenzee en de Westerschelde.

Reisplatform 27 vakantiedagen vroeg zijn bezoekers naar de állermooiste en beste stranden in onze kikkernatie en daar rolde een totaaloverzicht van 25 mooiste stranden & leukste badplaatsen van Nederland uit. Opvallend, of misschien ook niet: daar staan Scheveningen en Zandvoort niet bij. Té druk, foeilelijke flats en veel oude glorie (en een drillrap ruzietje met dodelijke gevolgen op z’n tijd…). We snappen het wel. Maar dan blijft er nog een heleboel over aan fraaie stranden en badplaatsen.

Van Cadzand tot aan Callantsoog

Toen wij voor het laatst in Zeeuws-Vlaanderen waren, waanden we ons eigenlijk in België. Het accent, de architectuur, de menukaarten: allemaal meer riekend naar onze Vlaamse zuidervrienden dan Nederlands. Maar het is waar: er zijn verdomd mooie stranden in het zuidelijkste stukje Zeeland. Cadzand, Nieuwvliet-Bad, Groede: zeker in deze periode is er daar haast geen kip te bekennen, en heb je de uitgestrekte stranden bijna helemaal voor jezelf. Iets noordelijker op Walcheren wordt Zoutelande genoemd, van dat gruwelijke BLØF liedje. Toegegeven, het is een heerlijk plaatsje, met een iconisch strand. Datzelfde geldt voor kleine buur Dishoek, en verderop bij Westkapelle en Domburg (draagt officieel het predicaat ‘heilzame badplaats’, leerden we) heb je ook fijne stukken zand.

Mooiste stranden Zuid- en Noord-Holland

Maar hé, leuk en aardig, Zeeland is ver weg voor de meesten van ons. What about Noord-Holland en Zuid-Holland? Vanuit Rotterdam is het een uurtje tuffen naar het strand bij Ouddorp, vaak genoemd als het mooiste strand van Nederland: 17 kilometer (!) lang en op sommige plaatsen honderden meters breed. Het strand van Katwijk is een mooie voorbeeld van het ‘gewone leven en wonen’ in een Nederlandse stad aan zee. Het strand van Katwijk loopt over in dat van Noordwijk, een wat hippere, sjiekere plek en dat zie je vooral terug aan het publiek wat er komt en de fancy strandtenten. In Noord-Holland zijn Egmond aan Zee, Callantsoog en Julianadorp klassiekers, en ontkom je niet aan de ‘eigenheid’ van Bloemendaal cq Bloomingdale, het Ibiza van Nederland zegmaar.