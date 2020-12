Deze treinramp noemt Hugo de Jonge “zorgvuldig”: ‘Pas over 9 maanden voldoende vaccins voor iedereen boven 18 jaar’

Het gestuntel van zorgminister De Jonge, dat bij de PR-bureaus van de overheid ‘zorgvuldigheid’ is gaan heten, stopt niet op 8 januari. Nederland blijkt namelijk pas over negen maanden over ‘voldoende’ vaccins te beschikken om iedereen boven de 18 jaar in te kunnen enten. Oh, en 16- en 17-jarige zorgstagiairs vallen buiten de boot. Want zó erg is het virus nou ook weer niet, toch?

Kennelijk is Nederland ook heel ‘zorgvuldig’ geweest met de inkoop en de levering van de vaccins, want na die eerste 500.000 voor begin januari (was eerst 1 miljoen) gaat het nog zeker een maand of negen duren voor we er genoeg hebben voor de rest van de bevolking. Dat blijkt uit verklaringen van het RIVM.

Extra pijnlijk is daarbij dat de jongere zorgmedewerkers dus ook nog eens worden overgeslagen, want voor de bijna alle vaccins (die we dus pas later krijgen) is de leeftijdsgrens vanaf 18 jaar. Volgens de Gezondheidsraad is die ondergrens alleen voor het Pfizer-vaccin (wat we begin volgend jaar krijgen) 16 jaar. Maar als we een uitzondering gaan maken voor één vaccin dan wordt het allemaal wel heel erg moeilijk, dus dat advies negeert Nederland gewoon.

We kiezen dus ook hier weer voor ‘zorgvuldigheid’ en we laten 17-jarige mbo-stagiairs straks gewoon ongevaccineerd meehelpen in de zorg. Want wat kan er nou helaaml misgaan?

Tel uit je winst. Dit nieuwe vaccinatiebeleid is werkelijk onvoorstelbaar slecht. Jonge stagiairs vallen buiten de vaccinboot omdat er simpelweg veel te weinig vaccins op tijd zijn ingekocht. Zij hebben namelijk toch de meeste kans op overleven en brengen weinig kosten met zich mee als ze uitvallen.

Dat zal allemaal best, maar het heeft in ieder geval bar weinig met die door Hugo de Jonge zo bepleite ‘zorgvuldigheid’ te maken. In naam van dat begrip gooien we straks onze jongeren voor de leeuwen, na ook al gespeeld te hebben met de gezondheid van 18- tot 60-jarigen. Wees er maar trots op!