Dieptriest! Falende faal-GGD blijft roepen dat trage vaccinaties komen door Nederlandse “zorgvuldigheid”

Het is hilarisch om te zien: de GGD blijft maar volhouden dat Nederland pas op 8 januari begint met het vaccineren van de bevolking, omdat men hier heel “zorgvuldig” te werk wil gaan. Doet men dat dan niet in bijvoorbeeld Duitsland of het Verenigd Koninkrijk? “Natuurlijk wel.” Huh?

De Telegraaf besteedt vandaag maar weer eens aandacht aan het vaccinatieproces in Nederland, dat zo traag gaat dat je je eigenlijk gewoon kapotschaamt. Overal in Europa zijn ze begonnen, maar niet in Nederland. Want wij hebben het proces niet op orde.

Maar daar klopt allemaal niets van, aldus de GGD in de krant voor wakker Nederland. Daar gaat het niet om! Echt niet hoor! Het gaat erom dat ‘wij’ het juist erg zorgvuldig willen doen, zonder grote fouten te maken!

De GGD kijkt met een schuin oog naar het buitenland en had wat graag nu ook al willen vaccineren. Maar de GGD’en achten zorgvuldigheid belangrijker dan snelheid. Kloppenburg: „Want de bereidheid om gevaccineerd te worden, staat hier in Nederland op het spel. Je wilt geen mensen aan het twijfelen brengen, omdat je bij het vaccineren fouten maakt. Daarom hebben wij de tijd tot 4 januari, als mensen hun oproep krijgen en zich zullen aanmelden voor de vaccinaties, hard nodig om alles in goede banen te leiden.”

Dat is dus precies het probleem, Kloppenburg. Ab Osterhaus:

“In Duitsland en Engeland zijn ze natuurlijk ook gewoon zorgvuldig. Én snel.”

Of je nu van plan bent je te laten vaccineren of niet (ik doe dat wel, omdat ik vrees dat je zonder vaccin bijzonder beperkt wordt in je handel en wandel), het probleem in Nederland is dat onze minister blijkbaar alleen heel traag “zorgvuldig” kan handelen. Minister Hugo de Jonge wist als maandenlang dat er een groot vaccinproject zou komen. Sterker, hij was degene die vanaf het begin van de coronacrisis riep dat alleen een vaccin daadwerkelijk zou helpen.

Maar wat heeft die minkukel gedaan in de tussentijd, toen hij de kans had dit project op te zetten? Blijkbaar verdomd weinig. In het buitenland hebben ze alles vantevoren geregeld. Er was nog geen vaccin, maar ze hadden alles al zorgvuldig gepland. Maar niet in Nederland. Want clown Hugo vond dat niet nodig. Nee, die hing liever de quasi-charismatische held uit voor de camera’s dan dat hij daadwerkelijk saai maar noodzakelijk werk deed, zoals een groot vaccinproject opzetten.

Of je nu voor of tegen vaccineren bent, iedereen moet tot de conclusie kunnen komen dat Hugo de Jonge een vreselijke faalminister is. Dat hij er nog steeds zit is gewoonweg een schande ‒ de trage GGD’s zijn slechts het zoveelste voorbeeld van zijn groteske wanbeleid.