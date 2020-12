Diversiteit boven kwaliteit: Deug66-minister Van Engelshoven brengt loting terug voor populaire studies

Scholieren die goede cijfers halen en daardoor meer kans maken op een plek voor een populaire studie? Hartstikke oneerlijk, vindt minister Van Engelshoven. Scholieren die alleen maar zesjes halen zouden net zoveel kans moeten hebben op een plek. Goed voor de diversiteit, zwaar beroerd voor de kwaliteit.

Aankomende studenten met geld kunnen de hulp inroepen van commerciële organisaties die hen door de toelatingsprocedure heen helpen. “Laatbloeiers, studenten met een migratie-achtergrond of met minder geld vallen daardoor af”, zo valt te lezen in het NOS-artikel. Daarbij is het opvallend dat studenten met een migratie-achtergrond als aparte groep worden genoemd, want je zou toch denken dat zij hier alleen last van hebben als ze minder geld hebben. Maar kennelijk verdienen zij een aparte categorie.

En natuurlijk gaat Van Engelshoven niet zelf bepalen voor welke populaire studies er geloot kan worden. Hogescholen en universiteiten krijgen eerst zelf de kans om te laten zien hoe hard zij denken te moeten deugen. Dikke kans dus dat ze het laten voor wat het is, omdat iedere hogeschool of universiteit er baat bij heeft om zoveel mogelijk topstudenten te laten slagen.

Minister Van Engelshoven geeft nu eigenlijk het voorzetje voor een volgende minister om moord en brand te kunnen schreeuwen als geen enkele hogeschool of universiteit overgaat op een loting. Ik hoor de beschuldigingen van racisme en discriminatie nu al.