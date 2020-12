Een zooitje! VS gaat tweede coronavaccin al goedkeuren, EU (en slak Nederland) moeten nog met eerste vaccin beginnen

Zeg wat je wil over het coronabeleid van de Verenigde Staten, maar ze hebben hun vaccinbeleid wél op orde. Vandaag of morgen wordt bekend of het Moderna-vaccin wordt toegelaten. Dat is dus al vaccin nummer twee aldaar, na Pfizer. De EU moet nog met die laatste begínnen. En Nederland wil pas op 8 januari gaan prikken. Trááááág!

De FDA, de Amerikaanse waakhond voor medicijnen, heeft goed nieuws. Het tweede coronavaccin dat de gehele testcyclus, Moderna, ligt daar momenteel op de testtafel. Een eindoordeel of het vaccin goedgekeurd wordt, zal vandaag of morgen gegeven worden:

“The US Food and Drug Administration’s vaccine advisory committee meets Thursday to review whether to recommend emergency use authorization for Moderna’s vaccine, with the FDA’s decision expected by Friday.”

En daarmee zal de Verenigde Staten vermoedelijk de datum 18 december kunnen geven dat Moderna mag worden ingespoten in Amerikaanse armen. Contrasteer dat eens met de EU, waar alles extreem stroperig en traag verloopt. Hier is het Pfizervaccin, dat al weken wordt ingespoten in de VS, nog niet eens goedgekeurd – dat zal dan 23 december moeten gebeuren, waarna op 27 december de hele EU mag gaan vaccineren. Nederland maakt het helemáál bont: wij mogen pas op 8 januari spuiten gaat zetten.

Het toont maar weer eens aan hoe ongelooflijk traag de hele boel hier verloopt, en het is dan ook meer dan terecht dat de Kamer er vanavond over vergadert. Als Max Verstappen yin is, dan is Hugo de Jonge zijn yang. Die… Ongelooflijke… Traagheid… Gekmakend!