Eerste 25 van de 100 vluchtelingen uit Griekenland in Nederland aangekomen en krijgen voorrang op huisvesting

Geweldig nieuws! De eerste 25 van de 100 vluchtelingen uit Griekenland zijn in Nederland aangekomen. Na de brand in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos begin september, zijn de eersten dan eindelijk gearriveerd. Ze krijgen ook direct voorrang op huisvesting, want zij zijn extra zielig.

Nederland kampt nog altijd met een asielinstroom van ongeveer 500 asielzoekers per week en een enorm capaciteitsprobleem. De mensen die we binnenhalen moeten veel langer wachten op de behandeling van hun asielprocedure dan wettelijk is toegestaan. En inmiddels is het woningtekort zo schrijnend dat van de 75.000 woningen die we per jaar zouden moeten bouwen om aan de vraag te kunnen voldoen, er zo’n 23.000 naar statushouders zouden moeten gaan. Die woningen bouwen we haast niet, dus al die mensen kunnen praktisch nergens heen.

Hartstikke top dus dat we er gewoon 100 extra laten overvliegen en ze voortrekken op de wachtlijst, want dát is pas empathie. En nou niet gaan doen alsof die mensen hierdoor alleen maar gefrustreerd raken en een of ander onverwerkt oorlogstrauma triggeren omdat ze maandenlang een uitzichtloos bestaan lijden. De meesten van hen zijn namelijk best heel aardig en ontzettend dankbaar voor het feit dat ze opgehokt moeten blijven zitten in zo’n asielzoekerscentrum. Zo kunnen ze alvast een beetje wennen aan de multiculturele wereld waar ze over een jaar of drie hopelijk aan kunnen meedoen! Gezellig toch. Wat kan er nou misgaan?