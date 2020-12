EU-landen beginnen met vaccineren: Nederland nog niet, dankzij coronaminister De Jonge

Een groot deel van de EU-landen begint vandaag met het vaccineren, helaas moeten wij Nederlanders nog zo’n twee weken wachten totdat de eerste mensen zich kunnen laten vaccineren. Volgens coronaminister Hugo de Jonge zou het voornamelijk gaan om symbolische aantallen die nu in het buitenland worden gevaccineerd. Maar waarom doet Nederland dan niet gewoon mee aan deze ‘symboliek’?

Over die symbolische aantallen zijn overigens ook wel enige opmerkingen bij te plaatsen. In Engeland bijvoorbeeld, geen EU-land meer, zijn al 500.000 mensen gevaccineerd. Ik zou dit niet zo snel een ‘symbolisch aantal’ willen noemen.

Nederland begint pas later met vaccineren omdat we er simpelweg nog niet klaar voor zijn, de ICT-systemen moesten de afgelopen weken nog getest worden of ze überhaupt wel gebruiksklaar waren. Nu heb ik liever dat we vaccineren terwijl we een goed werkend ICT-systeem hebben, want als de registratie hapert en mensen missen een vervolgafspraak voor het prikken, dan heeft het alsnog weinig nut.

Toch is het wel weer typisch dat Nederland vrij laat begint met vaccineren. Alles wat De Jonge aanraakt loopt stroef. Als zelfs landen als Spanje en Hongarije eerder beginnen met vaccineren, mag je je als minister toch wel achter de oren krabben.

In Duitsland is gisteren al de eerste Duitsers gevaccineerd, vandaag worden in andere deelstaten ook het vaccinatieprogramma uitgerold.

Ondertussen kijken wij uit naar 8 januari, de datum dat in Nederland de eerste mensen zullen worden gevaccineerd. Eindelijk een lichtpuntje in deze donkere crisis.